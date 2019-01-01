Erling Haland, Borussia Dortmund ve Leipzig ile görüştü

Salzburg'un sportif direktörü Christoph Freund, genç yıldız adayı Erling Haland'ın Almanya'da yaptığı görüşmelerden haberdar olduklarını belirtti.

2019-20 sezonunda Salzburg formasıyla tüm kulvarda sahaya çıktığı 22 maçta 8'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 28 gol atan Erling Haland, kulüplerin transfer listesine girmeyi başardı.

19 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz Çarşamba günü 'ya giderek ve Leipzig ile transfer görüşmeleri yaptı.

Bu görüşmelerin gerçekleştiğini doğrulayan Salzburg Sportif Direktörü Christoph Freund "Bütün gelişmeleri biliyoruz ve hepsinden haberimiz var. Salzburg'daki herkes Haland için en iyisini istiyor" şeklinde konuştu.

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Teknik direktör Lucien Favre'nin ilk tercihi olan Paco Alcacer'in sakatlıklardan bir türlü kurtulamaması, Borussia Dortmund'un Haland'ı transfer etmek istemesinin sebepleri arasında gösteriliyor.

Genç oyuncunun transferi hakkında sorulan sorulara cevap veren Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc ise "Ne Haland ne de başka biri hakkında yorum yapmayacağım. Önümüzde maçı var. Tamamen ona konsantre olmuş durumdayız" ifadelerini kullandı.

, , ve da Erling Haland ile ilgilenen kulüpler arasında bulunuyor.