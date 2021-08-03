Erling Haaland'ın iki kelimesi Chelsea taraftarlarını heyecanlandırıyor

Chelsea taraftarları, Erling Haaland'ın Mavi formayı bu yaz giyeceğine dair bir teoriye sahip.

Bazı Chelsea taraftarları, Erling Haaland'ın bu yaz transferiyle ilgili bir ipucu bulduklarını düşünüyor.

Dünya devlerini peşinde koşturan Norveçli yıldızın adı bir süredir Chelsea ile anılıyor.

Şampiyonlar Kupası'nı evine götüren Chelsea yeni sezonda Premier Lig hedefi için Haaland'ı kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz devi Borrussia Dortmund'un yıldızı için planlara başladı ancak 21 yaşındaki oyuncunun bonservisi işleri zorlaştırıyor.

Chelsea taraftarlarından ipucu

Borussia Dortmund CEO’su Hans-Joachim Watzke, Haaland'ın geleceği ile ilgili, "Benim açımdan Haaland’ın Dortmund’da kalması kesin, tıpkı Brandt gibi. Bunu her gün açıklıyorum ama nedense kimse kulak asmıyor, her hafta yeni şeyler duyuyoruz." açıklamasını yaptı.

Ancak Chelsea taraftarları bu transferle ilgili umudunu yitirmiş değil.

Pazar günü Arsenal ile bir hazırlık maçında karşı karşıya gelen Chelsea, 2-1 galip geldi ve bu galibiyeti Twitter hesabından "Sunday Funday!" (Pazar Eğlencesi) mesajıyla kutladı.

Erling Haaland'ın son Instagram paylaşımda yaptığı iki kelimelik mesaj da "Sunday Funday" sözleriydi.

Reddit'teki kartal gözlü Chelsea taraftarları bu iki kelimelik tesadüfü fark edince çılgına döndü.

Erling Haaland'ın Mavi formayı giyeceğine inanan taraftarlar bu transferin bu yaz gerçekleşmesini bekliyor.

Erling Haaland ile başka hangi kulüpler ilgileniyor?

Erling Haaland ile Chelsea'nin yanı sıra Manchester United da ilgileniyor.

Solskjaer ile Haaland'ın arasındaki yakın ilişkinin bu transferi olası kıldığı iddia ediliyor.

Ayrıca Real Madrid de Erling Haaland'ı takıma kazandırmak istiyor.

Önceliği Kylian Mbappe olan İspanyol devi bu transfer gerçekleşmezse rotayı Norveçli yıldıza çevirecek.

Erling Haaland'ın sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Erling Haaland'ın Borrussia Dortmund ile sözleşmesi 2024 yazında sona eriyor.

Ancak oyuncunun sözleşmesinde 2022 yazında 68 milyon sterlin karşılığında serbest kalabilir maddesi var.

Bu da tüm dev kulüplerin aklını karıştırıyor.

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