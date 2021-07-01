Erling Haaland'ın Chelsea'ye transferinde tek pürüz belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve gözünü Premier Lig şampiyonluğuna diken Chelsea, Erling Haaland'ı kadroya katma konusunda kararlı görünüyor.

Dortmund'dan ayrıldıktan sonra giyeceği forma merakla beklenen Norveçli yıldız Erling Haaland'ın Chelsea'ye transfer olmayı beklediği öne sürüldü. İngiliz basınının önde gelen gazetelerinden Daily Mail'de yer alan habere göre bu transfer için 170 milyon euro'yu gözden çıkaran Chelsea, Haaland'ı almaya en yakın takım.

Dortmund'un Haaland'ı bir yıl takımda tutma isteğine rağmen genç oyuncunun kariyerindeki bir sonraki adımı beklenenden erken atma isteği Chelsea'yi harekete geçirirken, Haaland da futbol hayatını Chelsea'de sürdürmeye sıcak bakıyor. Bu transferdeki en önemli problem ise Haaland'ın menajeri Mino Raiola'nın istekleri gibi görünüyor.

Tek problem Mino Raiola

İtalyan menajerin Haaland'ın bir sonraki kontratına serbest kalma maddesi eklemeyi planladığı öğrenilirken, kadrosunda yer alan hiçbir oyuncunun sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmayan Chelsea bu duruma sıcak bakmıyor. Chelsea ve Raiola'nın önümüzdeki günlerde bir araya gelerek bu probleme bir çözüm bulması bekleniyor.

Geride bıraktığımız sezonda Bundesliga'da 28 maçta forma giyen Haaland rakip fileleri 27 kez sarsarken, Avrupa futbolunda gelecek yıllara damgasını vuracağının sinyallerini vermişti. Haaland Chelsea'nin Thomas Tuchel yönetiminde zafere ulaştığı Şampiyonlar Ligi'nde de şans bulduğu sekiz maçta 10 gol atmayı başarmıştı.

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