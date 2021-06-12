Erling Haaland transferinde kritik gelişme: Genç golcü yeni evine taşındı

Dünya futbolunun önümüzdeki 10 yılına damga vurması beklenen Erling Haaland'a ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

Dortmund gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği büyük bir merak uyandıran golcüsü Erling Haaland'ın bonservis bedeli 200 milyon euro olarak belirlenirken, Norveçli yıldızın transferine ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor.

Haaland'ın, takımının Şampiyonlar Ligi vizesi almasının da etkisiyle gelecek sezon takımda kalması bekleniyor.

AS'ta yer alan habere göre Dortmund'a transfer olduğu günden bu yana Signal Iduna Park'ın bulunduğu Westfalkenpark'ın yakınında yaşayan 20 yaşındaki golcünün, Dortmund'un daha güneyinde yer alan Hohensyburg yerleşim bölgesine taşınması tekliflere rağmen gelecek sezon da takımda kalacağına yönelik yorumları da beraberinde getirdi.

Gönlü Real Madrid'de

21 Temmuz'da 21 yaşına girecek olan Haaland, takımının Bundesliga'da sezonu üçüncü sırada tamamlayarak, Şampiyonlar Ligi vizesi almasının ardından takımdan ayrılma talebinde geri adım atmıştı.

Kariyerinin ilerleyen bölümünde Real Madrid forması giymek istediği öne sürülen oyuncuyla Chelsea yakından ilgileniyordu.

Bu sezon Bundesliga'da çıktığı 28 maçta rakip fileleri 27 kez sarsan Haaland, altı kez de asist yapmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde de iz bırakan genç yıldız, 8 maçta attığı 10 gol ile takımının Devler Ligi arenasındaki en etkili ismi oldu. Futbol dünyasındaki gelecek 10 yıla damga vurması beklenen Haaland daha önce Molde ve Salzburg'da oynamıştı.

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