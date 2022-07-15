Yeni sezonda Etihad Stadyumu'nda sahne alacak olan oyuncu, Molde'deki eski menajeri tarafından uyarıldı.

Erling Haaland, Ole Gunnar Solskjaer'in kendisine, 60 milyon euro'luk City transferinin ardından, "Manchester'ın yanlış tarafına gittiğine" dair mesaj gönderdiğini açıkladı.

Borussia Dortmund formasıyla harikalar yaratan Norveçli yıldız için transfer piyasasında yarış büyüktü ancak ipi göğüsleyen Manchester City oldu.

Haaland imzasının ardından Molde'de birlikte çalıştığı hocası ve Manchester United efsanesi Solskjaer ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.

Erling Haaland ne söyledi?

Manchester Evening News'e konuşan Erling Haaland, Ole Gunnar Solskjaer'in kendisine mesaj attığını açıklayarak şunları söyledi:

"[Solskjaer] City ile anlaştığımda beni tebrik etti. Bana, "Manchester'ın yanlış tarafına gittiğin için iyi şanslar" yazdı. Arada konuşuyoruz. Bildiğiniz gibi Molde'de oynadığım dönemde kariyerimde büyük etkisi oldu."

Ayrıca Erling Haaland, Manchester City'ye imza atmak için en doğru zaman olduğunu düşünüyor:

"Üç yıl önce City beni istemezdi çünkü Sergio Agüero vardı, o zaman buraya gelmem söz konusu değildi."

"Kariyerim boyunca birçok kez İngiltere'ye gelebilirdim ama bu zamanın gerçekten iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum."

"Molde'ye ardından Salzburg'a ve Dortmund'a giderken de doğru seçimler yaptım."

Haaland ile Solskjaer arasında nasıl bir ilişki var?

Erling Haaland, Molde'de birlikte çalıştığı hocası Ole Gunnar Solskjaer'e performansını geliştirdiği için sık sık teşekkür ediyor.

2020'de ESPN'e konuşan Norveçli yıldız şunları söylemişti: "16 yaşında bir çocuk olarak geldiğim Molde'de bana ilk günden itibaren çok şey öğretti."

Solskjaer ise geçtiğimiz yıl Haaland hakkında şunları söylemişti: "Antrenör olarak oyuncularınızı yakından takip ediyorsunuz ve Erling ile hep iletişim halindeyim."

"Onun dönüşümünü ve kendisini geliştirmek için çalışmasını görmek harika."

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