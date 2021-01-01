Erling Haaland Şampiyonlar Ligi'nde 20 gole en erken ulaşan oyuncu oldu

Borussia Dortmund golcü oyuncusu Erling Haaland, üst düzey performansıyla kırdığı rekorlara bir yenisini daha ekledi.

Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland takımının Sevilla ile 2-2 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldiği karşılaşmada takımının gollerine imza atarken, yeni bir rekoru da ele geçirmiş oldu. Devler Ligi'ndeki 20'nci golüne ulaşan Haaland bunu en az maç sayısıyla başaran oyuncu oldu.

Yıldızları geride bıraktı

14 maç sonunda 20 gole ulaşarak bu başarıya en erken ulaşan oyuncu olan Haaland, Tottenham'ın 20 gole 24 maç sonunda ulaşan yıldız oyuncusu Harry Kane'i geride bırakmayı başardı.

Kariyerlerinin ilk döneminde son dönemlerine nispeten kaleye daha uzak oynayan Lionel Messi 20 gol barajına 40 maç sonunda ulaşırken, Cristiano Ronaldo'nun bunu başarması için 56 maça çıkması gerekmişti.

Bayern Münih'in ilk Şampiyonlar Ligi deneyimini Haaland gibi Dortmund forması altında yaşayan golcüsü Robert Lewandowski ise 20 gole 36 maçta ulaşmıştı.

Solskjaer'i de geçti

Sevilla'ya attığı gollerle Norveç futbol tarihinin Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü oyuncusu olmayı da başaran Haaland, Manchester United'ın 19 gollü teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in rekorunu da tarihin tozlu sayfalarında bırakmış oldu. Bu sezon 29 maç sonunda 32 gole ulaşan Haaland Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı altı maçın tamamında gol atmayı başardı.