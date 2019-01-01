Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!

Salzburg'un gözde golcüsü, Devler Ligi'ndeki müthiş gol serisine devam ediyor...

RB Salzburg'un golcüsü Erling Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda ile deplasmanda oynadıkları maçta da fileleri havalandırdı.

Karşılaşmanın 11. dakikasında kazanılan penaltı atışını gole çeviren 19 yaşındaki oyuncu, takımını 1-0 öne geçirdi.

Norveçli oyuncu bu golüyle birlikte Şampiyonlar Ligi tarihinde grup aşamalarında 4 maçta 7 gole ulaşan ilk oyuncu oldu.

'da şu ana kadar çıktığı 11 maçta 12 gole imza atan Haaland, bu sezon çıktığı 17 resmi maçta 23 gole ulaştı.