Erling Haaland: Salzburg 'dünyanın en iyi takımı' Liverpool'u yenebilir

Şampiyonlar Ligi'nin genç yıldızı Erling Haaland'a göre Salzburg, dünyanın en iyi takımı Liverpool'u mağlup edebilir.

Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde gelecek ay karşılaşacakları 'u yenip üst tura çıkabileceklerini düşündüğünü ifade etti.

19 yaşındaki yıldız, Devler Ligi'nde son olarak Genk'i 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmada takımının 4. golünü atmayı başardı. ekibi, Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda oynayacakları son maçta Liverpool'u mağlup etmeleri halinde üst tura çıkmayı garantileyecek.

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Bu sezon çıktığı 19 maçta 27 gol atan Haaland, UEFA'nın resmi sitesine verdiği röportajda, takımının Jürgen Klopp'un ekibini mağlup edebileceğini söyledi:

"Onlar dünyanın en iyi takımı ancak biz de evimizde iyiyiz ve üst seviyede oynadığımız sürecek onlara karşı bir şansımız var."

Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde Genk'e karşı kaydettiği golle, turnuva tarihinde üst üste beş maçta gol atan en genç oyuncu ünvanının sahibi oldu. Gösterdiği performansla Avrupa'dan birçok kulünün transfer listesine hızlı bir giriş yapan Haaland için en ciddi taliplerin ile Barceolana olduğu biliniyor.