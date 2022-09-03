Premier Lig'de damga vurarak başlayan Norveçli golcü, Ada futbolunda 75 yıldır tekrarlanmayan bir başarının peşinde.

Manchester City'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Norveçli yıldızı Erling Haaland attığı gollerle City taraftarlarını coştururken, Premier Lig tarihinde daha önce hiç görülmeyen bir başarının da eşiğine geldi. City'nin evinde oynadığı Crystal Palace ve Nottingham Forest maçlarında hat-trick yapan Norveçli golcü, büyük bir başarıya çok yaklaştı.

Takımının Aston Villa ile oynayacağı karşılaşmada da hat-trick yapması halinde Premier Lig tarihinde üst üste üç maçta hat-trick yapan ilk oyuncu olacak olan Haaland, tekrarlanması oldukça güç olacak bu başarıyla tarihe geçmek istiyor. İngiliz futbolunda daha önce dört kez ulaşılan bu başarı yaklaşık 75 yıldır tekrarlanmazken, Premier Lig'de bir örneği olmadı.

Tottenham'dan Frank Osborne (1925), Leeds'ten Tom Jennings (1926), Everton'dan Dixie Dean (1928) ve Liverpool'dan Jack Balmer (1946) Ada futbolunda bu başarıyı yaşayan isimler olarak tarihe geçerken, Haaland bu şekilde tarihe geçerek lige damgasını vurmak istiyor. Ligde oynadığı beş maçta dokuz gol atan 22 yaşındaki yıldız, gol krallığı yarışının zirvesinde yer alıyor.