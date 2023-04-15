Premier Lig’e fırtına gibi giren Norveçli yıldız durdurulamıyor.

Manchester City’nin golcü oyuncusu Erling Haaland takımının Leicester City’yi 3-1 yendiği karşılaşmada attığı iki golle bu sezonki gol sayısını 32’ye yükseltti ve Premier Lig’in 38 maç üzerinden oynandığı dönemden bu yana bir sezonda en fazla gol atan isim olan Mohamed Salah’ı yakaladı.

Sezonun bitimine sekiz maç kala Mısırlı yıldızı yakalayan Haaland, devre arasında oyundan alınınca rekorun tek sahibi olmak için önümüzdeki haftayı beklemeye başladı.

50 gol barajına yaklaştı

Premier Lig’de 28 maç sonunda 32 gole ulaşan Haaland, City formasıyla toplamda ise 40 maçta 47 gole ulaşmış oldu. Yaz transfer döneminde çok sayıda talibi olmasına karşın bir dönem babasının da formasını giydiği İngiliz devini tercih eden Norveçli yıldız, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı yedi maçta da rakip fileleri 11 kez sarsmış ve kalitesini bu arenada da ispatlamıştı.

Ada futboluna harika bir giriş yapan Haaland, sakatlıklar nedeniyle zaman zaman forma giyemediği geçtiğimiz sezonda ise Dortmund formasıyla 30 maçta 29 gol atmıştı.

Kariyerinde ilk kez 50 gol barajına yaklaşan 22 yaşındaki Haaland, 2019 yılından bu yana formasını giydiği Norveç A Milli Takımı ile oynadığı 23 karşılaşmada ise 21 kez gol sevinci yaşamıştı.