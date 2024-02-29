Manchester City’nin Norveçli golcüsü dünyada sadece 275 adet bulunan bir otomobili satın almak içn harekete geçti.

Sakatlığı nedeniyle bu sezon uzun süre sahalardan uzak kalan ancak Manchester City’nin FA Cup’ta oynadığı Luton Town karşılaşmasında beş gol atarak yeniden form tuttuğunu kanıtlayan Erling Haaland’ın kendisine yeni bir otomobil almaya hazırlandığı öğrenildi. Norveç basınında yer alan haberde yıldız oyuncunun istediği otomobile dair detaylara yer verildi.

Sadece 275 adet var

Dagens Naeringsliv’de yer alan habere göre Haaland, 2016-2017 Formula 1 sezonunda Mercedes’in aracında yer alan motora sahip olan 2,5 milyon euro değerindeki AMG One modeline sahip olmak istiyor. Mercedes ile görüşmelere başlayan Haaland’ın saatte 352 km hıza ulaşabilen bu lüks otomobile kısa bir süre içerisinde kavuşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Piyasada sadece 275 adet olan bu otomobilin yeni sahibi olması beklenen Haaland, City formasıyla bu sezon 21 Premier Lig karşılaşmasına çıkarken 17 gol kaydetti. Tüm kulvarlada ise 30 maça çıkan Haaland 27 kez fileleri sarstı ve Manchester City için ne denli önemli bir oyuncu olduğunu ortaya koydu. Haaland takımındaki ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi zaferi de yaşamıştı.