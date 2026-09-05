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Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Siep Engelen

Çeviri:

Erling Haaland, Manchester City’ye lige yeni yükselen rakibi karşısında oldukça zorlu bir galibiyet kazandırdı

M.City - Coventry City
M.City
Coventry City
Premier Lig
E. Haaland

Manchester City, cumartesi öğleden sonra Coventry City’yi büyük zorlukla mağlup etti. Etihad Stadı’ndaki tek golün sahibi Erling Haaland oldu: 1-0.

The Citizens maça dağınık başladı; Gianluigi Donnarumma, geri pasta neredeyse büyük bir hata yapıyordu. Kaleci, topun ayağının altından geçip kaleye yuvarlanmasına ramak kala çizgi öncesinde müdahale etmeyi başardı. Kısa süre sonra Taiwo Awoniyi çok net bir fırsat yakaladı, ancak Donnarumma ile karşı karşıya pozisyonda başarısız oldu.

Bu, City için bir uyarı niteliği taşıdı ve sonrasında oyunun kontrolünü ele alarak gerekli pozisyonları üretmeye başladı. Rayan Cherki önce direğe takıldı, ancak 26. dakikada gol geldi. Antoine Semenyo’nun sert ortasını Haaland ustaca kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

Enzo Maresca’nın ekibi, devre arasından önce maçı bitirmek istedi ve Cherki, ilk maçına çıkan Enzo Fernández ile Haaland üzerinden bunun için fırsatlar da buldu, ancak top bir türlü ağlara gitmedi.

Neredeyse bir saatin ardından City adına maçın kararı verilmiş gibi görünüyordu, ancak Haaland’ın golü iptal edildi. Enzo Fernández’in asisti gerçekten harika denebilecek türdendi, fakat Arjantinli oyuncu ofsayt pozisyonundaydı.

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Böylece fark yalnızca tek golde kaldığı için mücadele uzun süre büyük heyecana sahne oldu. Bu organizasyonda henüz gol atamayan Coventry, City’yi kendi kalesine kadar iyice geriye itti. Ancak bunun Frank Lampard’ın takımı adına bir getirisi olmadı: puanlar Manchester’da kaldı.

City, Premier League’de üç maçta dokuz puanla yoluna hâlâ hatasız devam ediyor. Coventry ise ilk golünü hâlâ bekliyor.

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