Erling Haaland, Manchester City’de giderek büyüyen liderlik rolünü anlatarak daha fazla sorumluluk üstlenmenin kariyerinde doğal bir adım olduğunu söyledi. Ülkesi adına müthiş bir form yakalayan Norveçli yıldız, Etihad Stadyumu’nda takıma istikrar kazandırmakla görevli deneyimli isimlerden biri.

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City, Premier League’de çıkış ararken Haaland sorumluluk alıyor

26 yaşındaki forvet, Enzo Maresca’nın dört kişilik kaptanlık grubunda Ruben Dias, Marc Guehi ve Gianluigi Donnarumma ile birlikte yer alıyor. Etihad Stadyumu’ndaki beşinci sezonunu geçiren forvet, yazın takıma katılan oyuncuların Manchester’a alışmasına yardımcı oluyor.

Millî maç arasında üç gol atan Haaland, Norveç’in Galler’i 3-1 yendiği maçta penaltıdan fileleri havalandırdı. Ardından Danimarka karşısında geriden gelerek kazandıkları 3-2’lik maçta geç gelen galibiyet golünü atıp takımının Uluslar Ligi’nde çeyrek finale yükselmesini sağladıktan sonra kulübüne döndü.

Babalık ve yeni gelen oyuncuların uyum sağlamasına yardım etmek

Manchester City’nin resmî internet sitesine konuşan Haaland, baba olmanın liderlik anlayışını şekillendirdiğini anlattı. "Artık bir babayım ve daha fazla sorumluluk almam benim için doğal bir şey. Herkes kendi tarzında liderdir. Ben de her zaman kendi tarzımda lider olmaya çalıştım" dedi. "Yeni geldiğim zamanı hatırlıyorum. Yeni gelen oyuncular için en iyisi takıma katılıp maçlara çıkmak çünkü insanları tanımanın en iyi yolu bu. Her şey olumlu ve yeni oyunculara elimizden geldiğince yardım etmeliyiz.

"Sanırım City’de kendimi bu kadar çabuk evimde hissetmemin nedeni, insanların bana çok iyi davranması ve kendilerini fazla ciddiye almamasıydı. Sahada durum elbette farklı ama saha dışında keyfinize bakın ve fırsat buldukça gülün."

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Kadroda en uzun süredir bulunan isimlerden biri olmak onu şaşırttı. "Zaman çok hızlı geçti ve City’de şimdiden beşinci sezonumdayım. Artık burada en uzun süredir bulunan oyunculardan biriyim. Futbol kariyerinin korkutucu yanı da bu."

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Şampiyonlar Ligi anıları ve Guardiola’nın şakası

Şampiyonlar Ligi’nin Haaland için ayrı bir anlamı da var. "Çocukken maçları izlerdim. Hatta çok geç olduğu için devre arasında ailem beni yatağa gönderirdi!" dedi.

En sevdiği golü, Eylül 2022’de eski takımı Borussia Dortmund karşısında geriden gelerek kazandıkları 2-1’lik maçta attı. "Dortmund’a attığım gol en sevdiğim gol ve katılıyorum, bunu nasıl yaptığımı bilmiyorum!" diye ekledi. "Sonrasında Pep’in [Guardiola, eski teknik direktör], benden hemen önce harika bir gol atan John Stones’un anını mahvettiğimi söylediğini hatırlıyorum."

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Napoli ile Avrupa maçından önce Fulham sınavı

Premier League’deki üç maçlık mağlubiyet serisini bitirmek isteyen City, cumartesi günü Fulham’ı ağırlayacak. Maresca’nın takımı Şampiyonlar Ligi’nde Napoli ile karşılaşmadan önce, Haaland’ın golleri ve deneyimli bir isim olarak sahadaki varlığı ligde yeniden çıkışa geçmeleri için kritik önem taşıyacak.