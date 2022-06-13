Erling Haaland, Manchester City'deki ilk maçına ne zaman çıkacak? Haaland'ın hazırlık maçlarındaki ve Premier Lig'deki ilk rakipleri hangi takımlar?

İngiliz futbolunun zirvesine demir atan Manchester City yıldızlarla dolu kadrosunun belki de tek eksiğini tamamladı.

Sergio Agüero 2021'de takımdan ayrıldığından bu yana 9 numara arayışı içinde olan Manchester City ilk olarak Harry Kane'i Tottenham'dan koparmayı denemiş, fakat bu girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Aradan bir yıl geçti ve Pep Guardiola, Erling Haaland transferiyle aradığı santrafora kavuştu. 21 yaşındaki oyuncu için 51 milyon sterlin ödeyen City, Dortmund formasıyla 89 maçta 86 gol atan Norveçliden çok şey bekliyor.

Babası Alf Inge Haaland'ın izinden gidip City formasını sırtına geçiren Erling'in İngiltere'deki performansı merakla bekleniyor. Peki Haaland'ı ne zaman sahada göreceğiz? GOAL ile göz atın...

Erling Haaland, Manchester City'deki ilk maçına ne zaman çıkacak?

2021/22 sezonunda Premier Lig'i bir kez daha şampiyonlukla tamamlayan Manchester City'de oyuncuların bir bölümü milli takımda, geri kalanı ise tatilde.

Guardiola'nın ekibi şu ana kadar hazırlık dönemi için üç hazırlık maçı planladı.

Bu karşılaşmalardan ilkini 20 Temmuz'da, Houston'daki NRG Stadyumu'nda Meksika ekibi Club America ile oynayacaklar.

Öncesinde takvime başka bir hazırlık maçı eklenmediği takdirde Haaland, City formasıyla yeşil sahaya ilk olarak ABD topraklarında adım atacak.

Erling Haaland'ın Premier Lig'deki ilk rakibi kim olacak?

Son şampiyon City, İngiltere'de sezonu 30 Temmuz'da, Leicester'daki King Power Stadyumu'nda Liverpool'a karşı oynayacağı Community Shield maçıyla açacak.

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Liverpool önünde City'deki ilk kupasını kaldırma şansını yakalayacak olan Haaland, bir hafta sonra Premier Lig'de boy gösterecek.

Manchester City'nin ilk haftada karşılacağı takım, 2022/23 Premier Lig fikstürünün 16 Haziran Perşembe günü açıklanmasıyla belli olacak.