Maviler, Norveçli oyuncu ile el sıkıştı ve Etihad Stadyumu'ndaki yıldızlar onu gemide ağırlamayı dört gözle bekliyorlar.

Erling Haaland gelecek sezon Manchester City formasını giyecek ve resmi olarak kulübe katılmak için transfer döneminin açılmasını bekliyor ancak yeni takım arkadaşları ona şimdiden bir lakap taktılar.

Norveçli forvet, Borussia Dortmund sayfasını kapatıp Premier Lig'de yeni bir maceraya adım atarak babasının ayak izlerini takip edecek.

51 milyon sterlin karşılığında Guardiola'nın öğrencisi olacak oyuncu için Rodri heyecanlı açıklamalarda bulundu.

Erling Haaland'ın Manchester City'deki lakabı ne?

AS'a konuşan Manchester City oyuncusu Rodri, Erling Haaland'a "Viking" lakabıyla seslendi:

"Viking bize katılıyor. Oyunumuzu değiştirecek bir oyuncu. Bence Haaland bize uyum sağlayacak. Kadroda onun dolduracağı bir boşluk vardı."

"Dortmund'a karşı oynadığımız maçtan sonra Ruben Dias'a dedim ki: 'Haaland seni dövdü!' Erling inanılmaz bir örnek."

Manchester City, Haaland'ı nasıl ikna etti?

Manchester City Sportif Direktörü Ferran Soriano, İngiliz ekibi yeni transferi Erling Haaland'ın takıma son derece uygun mali şartlarla katıldığını söyledi.

RAC 1'e konuşan Soriano şu şekilde konuştu: "Haaland gibi büyük oyuncuların birçok büyük takımdan teklif almasına rağmen Manchester City'yi tercih ettiği bir zamana doğru evriliyoruz."

"Transferdeki rakamların ne kadar makul olduğunu gördünüz. Ona ödeyeceğimiz maaş bizi zorlamayacak bir seviyede kesinlikle hak edeceği bir ücret. Teklifleri değerlendirmek için yeterince zamanı oldu. Onunla oturduk ve projelerimizi anlattık."

"Bizim ona sunduğumuz ücreti kendisine Manchester United, Bayern Münih ve Real Madrid de verebilirdi. Nereye gitmek istediğine kendisi karar verdi ve bu nedenle çok mutluyuz. Odaklandığımız şey yıldız oyuncular transfer etmekten ziyade iyi futbol oynamak."

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