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Manchester City ile Fulham arasında 1-1 biten maçta Erling Haaland'ın davranışlarını gösteren görüntüler şu sıralar viral oluyor. Norveçli forvetin takım arkadaşlarından pek etkilenmediği açıkça görülüyor.

Manchester City ciddi bir kriz yaşıyor. Enzo Maresca'nın takımı Premier League'de üst üste dört maçtır kazanamıyor.

Kulüp, millî maç arasından önce Aston Villa'ya 2-1, Brighton'a 1-0 ve Nottingham Forest'a 3-1 mağlup oldu.

Millî maç arasından sonra da işler düzelmedi. Takım, geçen cumartesi Fulham ile 1-1 berabere kaldı.

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Haaland, kulübünün yaşadığı sportif sıkıntılara rağmen hâlâ Premier League'in en golcü oyuncusu. Borussia Dortmund'un da eski oyuncusu olan forvetin dokuz golü var.

Fulham maçından görüntüler, takım arkadaşlarına karşı büyük hayal kırıklığı yaşadığını da gösteriyor. Savunma oyuncusu Abdukodir Khusanov taç atışını kullanmaya hazırlanırken Haaland'a göre fazla oyalanıyor. Bunun üzerine Norveçli forvet öfkeleniyor.

Haaland'ın görüntüleri X'te viral oluyor. Bir paylaşımda “Haaland, Manchester City'de mutsuz görünüyor” ifadeleri yer alıyor.

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Platformdaki büyük bir taraftar hesabı ise şöyle yazıyor: “Erling Haaland'ı Manchester City'den daha büyük olduğuna kimin inandırdığını gerçekten anlamıyorum. Tavırları ciddi bir sorun hâline gelmeye başlıyor ve kulüp, herhangi bir oyuncudan daha büyük olmalı.”

Manchester City, gelecek hafta sonu bu sonuçları telafi etme fırsatı bulacak. Kulüp, pazar günü saat 17.30'da Emirates Stadium'da Arsenal ile karşılaşacak.