Red Devils ile Skyblues arasındaki düelloda Norveçli oyuncu 60. dakikada ağları buldu; City savunmacısı Josko Gvardiol'den sekerek gelen ortayı şehirdeki ezeli rakibinin kalesinde çizgiyi geçirecek şekilde tamamladı.

Ancak sonrasında Haaland'ın golünün geçersiz sayılması gerekirdi; zira takım arkadaşı Enzo Fernandez, Gvardiol'ün pası sırasında çok az farkla ofsayttaydı. Arjantinli oyuncu topa dokunmamış olsa da yaptığı hareketle aktif şekilde topa yöneldi ve böylece United savunmacısı Lisandro Martínez'in dikkatini üzerine çekti.

VAR pozisyonu bir kez daha inceleyip olası bir ofsaytı kontrol etmesine rağmen gol Cityzens lehine verildi. Ancak video yardımcı hakem burada yalnızca Haaland'ın hareketini değerlendirdi; Fernandez'in aksine o, cezalandırılabilir bölgede değildi.

Maçın bitiminden birkaç saat sonra İngiliz hakem kurulu Pro Ref, hakem Michael Oliver'ın başında olduğu hakem ekibinin bir "yanlış değerlendirme" yaptığını kabul etti. VAR'ın, Oliver'ı kenardaki monitöre çağırması ve böylece pozisyonu en azından yeni bir açıdan değerlendirmesini sağlaması gerekiyordu.

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Manchester City ile Manchester United arasındaki maç nasıl sonuçlandı?

Buna karşın City, skordaki küçük farkı korumayı başardı ve üç puanı aldı. Skyblues, Phil Foden'ın şiddetli hareketi sonrası erken dakikalarda 10 kişi kalmıştı; takım 70 dakikadan fazla bir süre bir kişi eksik oynadı.

Ancak United sayısal üstünlükten yararlanamadı; özellikle hücumda ev sahibinde yaratıcılık tamamen eksikti. Bu nedenle maçın o ana kadarki en büyük fırsatı duran toptan geldi, ancak Marcus Rashford'un etkili frikiği yalnızca sol direkten döndü (45).

İkinci yarının başlamasının ardından da direk gole engel oldu; Kobbie Mainoo da milimetrelerle sonuca ulaşamadı (51). Red Devils artık nihayet oyuna ortak olmuş gibi görünüyordu, ta ki daha önce pek ortalarda görünmeyen Haaland acımasızca vurana kadar.

Böylece puan durumunda ManCity, dört maçta dört galibiyetle hâlâ kusursuz bir performansa sahip ve yediği bir gol fazlası nedeniyle son şampiyon Arsenal'in arkasında ikinci sırada yer alıyor. United ise dört puanla 13. basamakta bulunuyor.