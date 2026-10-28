Skyblues'un AEK Atina karşısındaki ilk 11'ini gören bazıları gözlerine inanamamış olabilir. Teknik direktör Enzo Maresca, tek forvet olarak Erling Haaland'ı değil, Floyd Samba adında bir oyuncuyu sahaya sürdü.

Hafta başında Samba da muhtemelen efsanevi Şampiyonlar Ligi müziğini sahada, Norveçli süper yıldızın yerine ilk 11'de ve önünde, hatta burnunun dibinde bir maç önü çocuğuyla dinleyeceğini düşünmüyordu. Üstelik Haaland, daha önce Premier Lig'de Ipswich Town karşısında alınan 5-0'lık farklı galibiyette sezonun 11. ve 12. gollerini atmıştı.

Atina ekibine karşı oynanan iç saha maçında golcü oyuncu kadrodaydı ancak hafif bir sakatlığı nedeniyle 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu. Yedeği Antoine Semenyo'nun birkaç gün önce sakatlanıp haftalarca forma giyemeyecek olması üzerine 17 yaşındaki Samba'ya ilk 11'de şans verildi. Oysa 1,83 metre boyundaki Samba'nın asıl mevkisi merkez orta saha.

Riskli karar karşılığını verdi: Samba daha önce hiç forvet oynamamıştı

ManCity'nin 5-1'lik galibiyetinde 63. dakikada oyundan çıkana kadar gol katkısı yapamasa da Maresca, genç oyuncunun performansından yine memnun kaldı. Maçın ardından "Akademiden gelen üç oyuncu iyiydi" diyerek sonradan oyuna giren altyapı oyuncuları Ryan McAidoo ve Kaden Braithwaite'in (ikisi de 18 yaşında) performanslarını da övdü. Ancak Pep Guardiola'nın halefini "özellikle" etkileyen isim, "genel olarak iyi bir maç çıkaran" Samba oldu.

Basın da övgülerini esirgemedi. Manchester Evening News, Samba'ya 10 üzerinden yedi puan verdi ve genç oyuncunun "kendisi için bir başka büyük gecede iyi bir performans" sergilediğini yazdı. Zira Samba'nın bu performansı tek maçlık değildi. Henüz başındaki sezonda ikinci kez ilk 11'de yer almıştı. İlk kez eylül ortasında Carabao Cup'ta Norwich City'ye karşı sahaya çıkmıştı. Yine forvet olarak.

O dönemde kuşkusuz cesur bir karardı ama son derece isabetli olduğu ortaya çıktı. Samba iki gol attı ve ManCity 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Üstelik Maresca, maçın ardından Samba'yı alışık olmadığı bu mevkide kısa süre önce denediğini itiraf etti. "Son üç dört gün içinde onu dokuz numarada oynatmaya karar verdiğimde, geçmişte hiç forvet oynayıp oynamadığını sordum. Hiç oynamadığını söyledi. Ama bence bunu yapabilir. Kesinlikle bir dokuz numara değil ama iyiydi."

Daily Mail ise biraz coşkulu bir başlık attı: "Yeni bir yıldız doğdu." Sosyal medyada Samba hakkında hemen büyük bir heyecan başladı. Samba da heyecanını şöyle anlattı: "Böyle bir ilk maç inanılmazdı, buna güçlükle inanabildim. Bu daha başlangıç, önümde uzun bir kariyer var."

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Forma şansı sınırlı: Samba kiralanacak mı?

Yine de Samba altyapıya döndü. A takım kadrosuna toplamda üçüncü kez çağrılmak için bir aydan fazla bekledikten sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavını başarıyla verdi. Maresca'nın kadrosuna ilk kez Premier Lig'in 3. haftasında girmiş ancak oyuna alınmamıştı. Gelecekte de forma şansı bulması muhtemelen seyrek olacak. Hafta sonunda Aston Villa'ya karşı alınan 2-1'lik lig yenilgisinde de maç kadrosunda yer almadı. Buna karşılık çarşamba akşamı Brighton'a karşı oynanacak Lig Kupası maçında süre alma ihtimali yüksek: Forvet hattının değişmez ismi Haaland, dinlendirilecek ve kadroda yer almayacak beş City yıldızından biri.

Semenyo'nun birkaç hafta içinde dönmesiyle yeni maçlara çıkma ihtimali daha da azalacak. Üstelik asıl mevkisi olan merkez orta sahada Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi ve Enzo Fernandez gibi güçlü rakipleri var. Sky'a göre bu nedenle kışın kiralanması düşünülüyor ancak şu anda bir çözüm görünmüyor. Potansiyeli nedeniyle kalıcı olarak ayrılması ise gündemde değil. Bunda, mali skandal kapsamında karşı karşıya olduğu olası cezalar nedeniyle kulübü belirsiz bir geleceğin beklemesi de etkili. Kulüp, transfer yasağının yanı sıra zorunlu küme düşme cezasıyla bile karşılaşabilir.

Üstelik yakınlardaki Macclesfield'da doğan Samba'nın Manchester'da kendini iyi hissettiği açık. U9 takımından beri açık mavi formayı giyiyor. Ağabeyi Tyrone da U21 takımında sol kanat oyuncusu olarak forma giyiyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde bir kez yedek kulübesinde yer alan Tyrone, geçtiğimiz salı günü de kardeşini tribünden destekledi. Samba ailesinin 12 yaşındaki bir başka genç oyuncusu Emerson da kulüple sözleşmeli.

Floyd'un kısa süre önce anlattığına göre ikisi bugün hâlâ evlerinin bahçesinde düzenli olarak futbol oynuyor. "Orada gerçekten kıyasıya mücadele ediyoruz" dedi. Şu anda savunmada oynayan en küçük kardeşinin agresif olduğunu, ayrıca "şimdiden omzuna kadar gelecek" kadar uzun boylu olduğunu söyledi. Emerson, Premier Lig'de 171, Hertha BSC formasıyla da Bundesliga'da 20 maça çıkan babası Christopher Samba'nın izinden gitmek istiyor.

Jamal Musiala ile benzerlikler: Samba, DFB'nin yeni umudu olacak mı?

İri yapılı stoper, eşi Theresa ile de başkentte tanıştı. Bu durum DFB'yi uzun vadede sevindirebilir: Haaland'ın yerine oynayan Samba, bu nedenle Alman vatandaşlığına sahip. Yüksek potansiyelli oyuncu daha önce Three Lions'ın altyapı takımlarında forma giymişti. Norwich karşısında attığı iki golden kısa süre sonra ise teknik direktör Hanno Balitsch yönetimindeki Almanya U19 millî takımında ilk maçına çıktı. İngiltere'nin yanı sıra Fransa formasını da giyebilir ya da bir dönem babasının yaptığı gibi Kongo adına oynayabilir.

Elbette Samba'nın hangi millî takımı seçeceğine henüz karar vermesi gerekmiyor. Karar vermek için biraz daha zaman ayırmak istiyor. Bu konuda Nicolo Tresoldi de bir örnek. Etkileyici gol sayısına rağmen Almanya'yı seçip seçmeyeceğine DFB'nin U21 takımıyla katılacağı Avrupa Şampiyonası'ndan sonra karar vermek istiyor. İtalya da Samba'nınkine benzer çok yönlü kökenleri sayesinde Arjantin için de oynayabilecek golcüyü kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor. Ayrıca Samba, soyadı kelimesi kelimesine ele alındığında da hakkını veriyor. Çalım becerisi, top hâkimiyeti ve oyun görüşüyle genç oyuncu sahada Brezilya futbolunu andıran bir hava estiriyor.

Öte yandan Jamal Musiala ile de benzerlikler görülüyor. Bayern Münih'in sıra dışı yeteneği de çocukken İngiltere'nin altyapı takımlarında oynadı. Almanya U16 için iki maça çıktıktan sonra İngiltere U17 ve U21 formalarını da giydi. Ardından şu anda 23 yaşında olan oyuncu, 2021'de DFB'yi seçti ve o tarihten beri göğsünde kartal armasıyla 46 kez sahaya çıktı.

Samba'nın benzer bir yol izleyip izlemeyeceğini gelecek gösterecek. Ancak geleceğinin parlak olacağına işaret eden çok şey var.