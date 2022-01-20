Erling Haaland kısa sürede çok yol kat etti ve Molde'de tanınmayan biriyken, Borussia Dortmund'da büyük bir yükselişe geçerek süper bir yıldıza dönüştü.

Bu yükseliş, Avusturya'da Red Bull Salzburg takımında geçirdiği iki verimli sezonun ardından gerçekleşti ve gökyüzü şimdi, Almanya'da dikkate değer standartları koruyan üretken bir sol ayaklı için sınır.

Oynadığı dönemde Manchester City ve Leeds United formaları giyen babası Alf Inge'nin kariyerini gölgede bıraktı ve şu anda gezegendeki en tanınan ve pazarlanabilir yeteneklerden biri.

Peki, kazancı Avrupa'nın diğer yıldızlarına karşı nasıl? GOAL, inceliyor...

Erling Haaland'ın net değeri ne kadar?

Net değer: 9 milyon sterlin (12 milyon dolar) Maddi gelirinin kaynakları: Futbol sözleşmeleri, ciro kaynakları Doğum tarihi: 21 Temmuz 2000 Doğum yeri: Leeds, İngiltere

Ocak 2022 itibariyle, Haaland'ın net değerinin 9 milyon sterlin (12 milyon dolar) civarında olduğu tahmin ediliyor.

Haaland, 2019'un aralık ayında Dortmund'a transfer oldu ve Bundesliga deviyle dört buçuk yıllık bir sözleşme imzaladı.

BVB ile unutulmaz bir dönem boyunca onun için yeni şartlar tartışıldı, ancak Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin hatırı sayılır ilgisini sürdürmesini sağlamak için hiçbir anlaşma yapılmadı.

Erling Haaland ne kadar kazanıyor?

Haaland'ın Dortmund ile bağlantı kurarken kabul ettiği şartların haftada 132 bin sterlin değerinde olduğu söyleniyor. Yani Norveçli, yıllık 6,8 milyon sterlin (9 milyon dolar) civarında para kazanıyor.

Haaland'ın, Molde'de öne çıkmaya başladığında her hafta sadece 60 sterlin kazandığı ve bu haftalık maaşın, Red Bull Salzburg'da 20 bin sterlin'e yükseldiği bildiriliyor.

21 yaşındaki oyuncunun maaşı bu noktadan sonra fırlayacak gibi görünüyor. 2022 için büyük bir para transferi kapıda.

Real Madrid, Barcelona ve Manchester City gibi dünya futbolunun en büyük kulüpleri, yıldız futbolcunun etrafını sararken ve süper menajer Mino Raiola onun kariyerine yön verirken, Haaland'ın yıllık maaşının 30 milyon sterlin'e (41 milyon dolar) çıkarılacağı konuşuluyor.

Böyle bir yeni sözleşme sonucu haftalık 577 bin sterlin alacak olan Haalamd, futbolun en çok kazananları listesinde Lionel Messi ve Neymar'ın yanında yer alacak.

Zaman aralığı Kazanç Saniyede 0,22 sterlin Dakikada 12,9 sterlin Saatte 776 sterlin Günde 18 bin 630 sterlin Haftada 132 bin sterlin Ayda 566 bin 666 sterlin Yılda 6 milyon 800 bin sterlin

Erling Haaland'ın hangi sponsorluk anlaşmaları var?

Nike, Haaland'ın öne çıktığını gördükten sonra ilk krampon sponsorluk anlaşmasını verdi, ancak bu anlaşmanın 2022'nin ocak ayında sona erdiği söyleniyor.

Dortmund ve Manchester City'nin forma tedarikçisi olan Puma'nın Norveçli futbolcuyu yanına çekmek için kazançlı bir teklif hazırladığı konuşuluyor.

Haaland ayrıca Samsung Norge'un marka elçisi ve 2021'in mayıs ayında Kaliforniya merkezli spor teknolojisi şirketi Hyperice'ın da reklam yüzü oldu.

Norveçli, sıralamasının yükselmeye devam ettiği EA Sports'un FIFA oyununda önemli bir yer tutuyor ve 2021 için FIFPRO Dünyanın ilk 11'ine seçildi.

Erling Haaland'ın ne kadar sosyal medya takipçisi var?

Haaland sosyal medyada aktif ve birden fazla platformda sadık takipçilerden oluşan bir orduya sahip.

Facebook'ta 13 milyon takipçisi var ve her gönderi için binlerce beğeni alıyor.

Twitter'da 1,4 milyon kadar takipçiyi barındıran Haaland, düzenli olarak video içeriği yayınlarken orada daha hafif tarafını göstermeyi seviyor.

Dortmund'un süperstarı, 14 milyon ile en büyük takipçisi kitlesini Instagram'da elde etti.

Yani, ilişkili olduğu markaları Instagram üzerinden tanıtmaya başlamak isterse, potansiyel kazançlar için başka bir yola daha sahip olduğu anlamına geliyor.

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