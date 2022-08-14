Manchester City'nin patronu Norveçli golcünün kaliteisne vurgu yaparken, Bournemouth gibi takımlara karşı oynamanın kolay olmadığını söyledi.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 4-0 kazandığı Bournemouth karşılaşmasının ardından eleştirilen isim olan Erling Haaland'a sahip çıktı. Norveçli santrforun maç boyunca topla sadece biri santra vuruşunda olmak üzere sekiz kez buluşmuş olmasını değerlendiren Guardiola, Bournemouth gibi takımlara karşı oynamanın zorluğuna değindi.

Ne söylendi?

"Bir forvet oyuncusunun Bournemouth gibi savunma yapan takımlara karşı etkili olması dünyanın en zor işlerinden biri. Üç stoper ve önlerinde iki oyuncuyla rakiplere neredeyse hiç alan bırakmıyorlar. Bu şekilde hayatta kalmak hiç kolay değil. Bu gibi durumlarla birçok kez karşılaşacağımızı biliyoruz ama bu bir azman meselesi. Doğu anda doğru tempoya ulaşmalı ve doğru hareketi yapamlıyız. Haaland'ın arkasındaki kaliteli oyuncular onu desteklemeye devam edecek. Buna hiç şüphem yok"

How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 1-10

11-20

21-30

31-40

41+ 24068 Oylar Oy verdiğiniz için teşekkürler. Sonuçlar yakında paylaşılacak. How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 6% 1-10

20% 11-20

42% 21-30

22% 31-40

11% 41+ 24068 Oylar

Kevin De Bruyne'nin performansını da değerlendiren Guardiola, Belçikalı yıldızın önceki sezonlarda genellikle asistleriyle ön plana çıktığını ancak bu sezon gol atmaktan da keyif aldığını söyledi. Golleri sadece Julian Alvarez ve Haaland'ın değil tüm takımın atması gerektiğinin altını çizen Guardiola, De Bruyne'nin son dönemdeki artan form grafiğinin süreceğini söyledi.