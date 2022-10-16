Dünya futbolunun yeni süperstarı Erling Haaland Manchester City formasıyla fırtına gibi eserken, kuzeni de boş durmuyor.

Manchester City'de sergilediği performansla Avrupa futboluna damgasını vuran Norveçli golcü Erling Haaland, dokuz Premier Lig maçına 15 gol sığdırırken, toplam gol sayısını da 196 maçta 155'e yükseltti. Yıldız oyuncunun küçük kuzeni Albert Braut Haaland da kuzeninin izinde ilerlerken, Norveç'te altyapı kategorilerine damga vurmaya başladı.

18 yaşındaki oyuncu forma giydiği daha önce şans bulduğu 37 altyapı karşılaşmasında rakip fileleri 64 kez sarsarken, çok sayıda futbol otoritesi o dönem Bryne forması giyen Albert'in önümüzdeki yıllarda Norveç Milli Takımı'nda Erling Haaland ile birlikte oynayacağı görüşünü paylaşmıştı.

Molde'de tutunamadı

Üst düzey formu sonrasında 2020'de Molde altyapısına transfer olan ancak bu formunu Molde'ye taşıyamayan Albert, kiralık olarak Bryne'a geri dönmüştü.

Eski takımına dönmesinin ardından yeteneklerini bir kez daha sergileyen Albert, Norveç'in beşinci lig kategorisinde forma giydiği sekiz maçta yedi kez gol sevinci yaşadı. Molde'nin kötü performansına rağmen profesyonel sözleşme imzaladığı oyuncunun Molde'ye geri dönüşü sonrasında sergileyeceği performans büyük bir merakla bekleniyor.