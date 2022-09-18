Erling Haaland'ın FIFA 23 reytingi nedir? Man City yıldızının istatistikleri açıklandı

GOAL Türkiye, Norveçli Man City yıldızının FIFA istatistiklerinin nasıl geliştiğine bir göz atıyor

Erling Haaland, Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye 51 milyon sterline transfer olmasından bu yana tam anlamıyla sansasyonel bir formda. Dortmund formasıyla 89 maçta 86 gol atan Haaland, Almanya'da cesaretini kanıtladıktan sonra şimdi içinde bulunduğu Premier Lig'de rekorlar kırıyor.

Norveçli yıldız, ilk altı Premier Lig maçında 10 gol atarak, lig tarihinda bu sayıya ulaşan en hızlı oyuncu oldu. Şampiyonlar Ligi açılış maçında ise Sevilla'ya karşı bir gol atarak devler liginde de başarısını devam ettiriyor.

Haaland, geleceğin Ballon d'Or kazananı olarak lanse ediliyor. Man City yıldızının başarıları bu şekilde devam ederse, er ya da geç bu gıpta edilen ödülün sahibi olacak.

EA Sports, FIFA 23'ün resmi olarak 30 Eylül'de çıkacağını duyurdu ancak en çok reyting alan bazı oyuncular açıklandı ve Haaland, en yüksek puan alan yıldızlardan biri oldu.

Peki Haaland'ın FIFA 23 reytingi nedir?

GOAL Türkiye ile göz atalım 🌠

Haaland'ın FIFA 23 reytingi nedir?

Haaland, FIFA 23'te toplam 88 reytinge sahip. Reytingleri FIFA 22'den beri değişmedi ve 91 reytingle liderdiğini sürdüren Kylain Mbappe, Kevin De Bruyne, Lionel Messi, Robert Lewandowski ve Karim Benzama'nın birkaç puan gerisinde kaldı.

Haaland'ın şut reytingi 91, hız reytingi 89. Kendisi tahmin edersiniz ki katlanarak büyüme potansiyeline sahip ve potansiyelini sonuna kadar kullanabilirse 95 puanlık bariyeri yıkabilir.

Haaland'ın FIFA 23 reytinglerini aşağıda daha ayrıntılı olarak görebilirsiniz.

Stat Reyting PAC 89 SHO 91 PAS 65 DRI 80 DEF 49 PHY 87 OVR 88

Erling Haaland'ın FIFA geçmişi

Haaland'ın her sene giderek reytingi yükseldi. FIFA 18'de yetersizdi ve 58 puanla derecelendirdi ve 2 yıldızlı yeteneğe sahipti. FIFA 19'da 9 puanlık bir sıçrama yaparak 67'ye yükseldi.

Oyun Reyting FIFA 18 58 FIFA 19 67 FIFA 20 80 FIFA 21 87 FIFA 22 88 FIFA 23 88

FIFA 20'de 80'e yükseldi ve 13 puanlık bir sıçrama yaptı. FIFA 21'de reytingini 87'ye yükselmesini sağlayan büyük bir güncelleme aldı, Sonraki iki sürümde kariyerinin şimdiye kadarki en yüksek şekliyle 88 olarak derecelendirdi.