Norveç’te sadece Jude Bellingham’ın beraberlik golü konuşulmuyor. Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere’ye karşı alınan 2-1’lik yenilginin ardından, bu İskandinav ülkesinde Torbjørn Heggem’in geçersiz sayılan golü de gündemi meşgul ediyor.

İkinci yarının onuncu dakikasında, skor 1-1 iken Norveçliler maçta ikinci kez öne geçtiklerini sandılar. Heggem, duran top pozisyonunda ikinci direğe doğru topu ağlara gönderdi.

Ancak hakem Clément Turpin, VAR ekranına çağrıldı ve orada, Heggem’in golü öncesinde Erling Braut Haaland’ın Elliot Anderson’a itme yaptığı sonucuna vardı.

Turpin golü geçersiz saydı ve Miami’de skor 1-1 olarak kaldı. Uzatmalarda ise Bellingham, Ørjan Nyland’ın hatasının ardından topu ağlara göndererek maçı belirleyen golü attı.

Maçtan sonra 1-0'lık golün sahibi Andreas Schjelderup, “Eğer bu bir serbest vuruşsa ve standartlar bu kadar düşük tutuluyorsa, o zaman tam ters yönde de çok sayıda penaltı verilmesi gerekirdi” diye öfkeyle konuştu.

"Böylesine önemli bir maçta böyle bir karar verilmesi tamamen saçma. Buna karşı karar verilmesi gerçekten tamamen saçma. Elbette haksızlığa uğradığını hissediyorsun," dedi Schjelderup.

Kaptan Martin Ødegaard: "Hakemin kararlarında pek bir yardım bekleyemezdik; bize hiçbir şey verilmiyor. Sonuç olarak durum şu: birkaç olumsuz karar ve biraz da şanssızlık, ve sonunda bu yeterli olmuyor."

"Hayal kırıklığı yaratıyor, ama harikaydı, tam bir maceraydı. Yaşadıklarımız gerçekten muazzam. Kendimizle gurur duyabiliriz." Norveç daha önce hiç Dünya Kupası çeyrek finaline çıkmamıştı. Bu küresel turnuvaya en son 1998 yılında katılmıştı.

Norveç basını da Haaland’ın Heggem’in golünün iptal edilmesi için yeterince hata yapmadığına ikna olmuş durumda. Devlet televizyonu NRK’dan analist Kristoffer Løkberg, “Norveç’in 2-1’lik skorunun elinden alınması bir skandal,” diyor.

“Bu inanılmaz derecede kötü bir karar. Elliot Anderson sebepsiz yere geriye doğru atladı; bu, Haaland’a karşı bir serbest vuruştan çok bir simülasyona benziyor.”

"Evet, bu bir itme," diyor diğer analist Simen Stamsø-Møller. "Ama bu sahanın her yerinde oluyor. Burada bir itme var, orada bir itme var, her yerde. Düşüyor diye düdük çalıyor. Hayır, şunu kes artık bu saçmalığı!"