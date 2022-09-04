Erling Haaland'ın babası transfere açıklık getirdi: "Real Madrid'e kim hayır diyebilir"

Aralarında Real Madrid'in de olduğu birçok dev kulüp Norveçli ile ilgileniyordu.

Erling Haaland, şu sıralar adından çokça söz ettiriyor. Şu ana kadar altı Premier Lig maçında 10 golle Manchester City'deki kariyerine inanılmaz derecede iyi başladı.

Yıldız forvet, sezon başladığından beri dünyanın dört bir yanındaki Premier Lig hayranları tarafından konuşuluyor. Şimdi yeni belgeseli Viaplay tarafından yayınlandıktan sonra Haaland'ı konuşmak için başka nedenleri var.

Belgeselin başlığı 'Haaland: Seçim' ve Borussia Dortmund'dan yaz transferiyle ilgili aldığı karara odaklanıyor.

Doğal olarak, neden Manchester City'yi seçtiğine dair sorular vardı. Aralarında Real Madrid'in de olduğu birçok dev kulüp Norveçli ile ilgileniyordu.

Ne söylendi?

Bir gazeteci, City'nin yıldızının babası Alf Inge Haaland'a "Real Madrid gibi bir kulübe nasıl hayır diyebilirsin?" diye sordu.

"İyi soru." Haaland birkaç dakikalık sessizliğin ardından yanıtladı. "Gerçekten hayır diyemezsin.

"Aklımızda bazı kriterler vardı - kimin 9 numaraya ihtiyacı vardı? Manchester City 10/10 bir seçenekti. Real Madrid, Karim Benzema'nın şu andaki formu nedeniyle sadece 5/10 veya 6/10 idi.

"Ve biz de 'Kylian Mbappe'yi transfer etmeyecekler mi?' diye düşünüyorduk."

Haaland'ın transfer konusunda uzun uzun düşündüğü açık, ancak Real Madrid'e katılma konusunda bariz bir çekicilik var.

Ancak şimdilik Manchester City doğru zamanda doğru kulüptü.