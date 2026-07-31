Ne kadar ararsanız arayın ya da kime sorarsanız sorun, Hollanda'da şimdiye kadar hiç kimse Tim van der Leij'i Erling Haaland ile kıyaslamadı. Oysa VfB Stuttgart'ın 20 yaşındaki forveti RKC Waalwijk'ten kadrosuna kattığı sırada, komşu ülkede ona şimdiden "Haaland 2.0" denildiği söylenmişti. Ancak bu yalnızca Alman medyasında yer aldı.

İşin aslı, dış görünüşteki benzerlikler mecazi anlamda zorlama değil. Van der Leij de Norveçli yıldız gibi kafasında uzun ve gösterişli saçlar taşıyor, bunları da oynarken bir saç bandıyla kontrol altına alıyor. Ayrıca çok uzun; 1,93 metrelik boyuyla eski Dortmundlu'dan yalnızca biraz daha kısa.

Ancak Van der Leij'i oynarken izlediğinizde, insanın aklına daha çok eski bir Stuttgartlı geliyor. Hollandalı oyuncu, heybetli fiziğine rağmen özellikle teknik açıdan mükemmel yeteneklere sahip olduğu için Nick Woltemade ismi hızla öne çıkıyor.

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Tim van der Leij, VfB Stuttgart öncesinde ne kadar gol attı?

Svabya ekibi, daha önce hiçbir genç milli takımda forma giymemiş olmasına rağmen dik bir yükseliş yaşayan hücum oyuncusu için 1,2 milyon euro ödedi. Van der Leij bir dönem üç yıl boyunca PSV Eindhoven altyapısında yetişti, ardından 2017 ile 2025 yılları arasında Vitesse Arnhem forması giydi. Burada U18, U19 ve U21 takımlarında 59 resmi maçta 25 gol attı.

Vitesse geçen yaz lisansını kaybetmenin hemen eşiğinde olduğu ve bu nedenle bonservissiz olarak alınabildiği için, Eredivisie'den düşen Waalwijk harekete geçti. Hollanda'nın asansör kulübü olarak anılan kulübe 2. Lig'de gerçekleşen bu transfer, van der Leij'i yeniden memleketi Noord-Brabant'a götürdü ve onun daha ilk anda parlamasını sağladı.

Her ne kadar ligi altıncı sırada bitiren Waalwijk play-off'larda hemen geri dönmeyi başaramasa da, işlerin bu noktaya gelmesinde van der Leij'in payı büyüktü. Ligde 13 gol attı, kupada ise üç maçta dört kez ağları sarstı. Bu oran ve ilk 11'in değişmez ismi olarak gösterdiği gelişim, onu VfB'ye taşıdı ve 2030'a kadar sözleşme almasını sağladı.

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"Mantıklı değil": Tim van der Leij, VfB Stuttgart transferine şaşırdı

Burada başlangıçta yeni çevreye alışması için 3. Lig'deki ikinci takım için planlanıyor. Ancak transferi profesyonel takımın kanallarından duyuruldu, ayrıca van der Leij'in sözleşme imzasında spor direktörü Christian Genter ile birlikte fotoğrafı paylaşıldı. Van der Leij için örnek isim, şimdi aynı menajerlik ajansı tarafından temsil edilen vatandaşı Ramon Hendriks olmalı. 24 yaşındaki oyuncu da iki yıl önce önce ikinci takımda forma giydi, ancak kısa sürede profesyonel takımın değişmezlerinden biri haline geldi.

Van der Leij için Almanya'ya atılan adım her hâlükârda büyük. Kısa süre önce Hollanda futbol dergisi Voetbal International'a konuşan oyuncu, "Stuttgart II 3. Lig'de oynuyor, ki orası da güçlü bir lig. Bazı kulüplerde 20 bin ya da 30 bin taraftarın önünde oynuyorum. İnanılmaz, değil mi? Bu, Waalwijk'te bir cuma akşamındakinden çok daha fazla" dedi.

Burada iki ayağını da kullanabilen forvet, Neckar kıyısındaki kulübün kendisini nasıl fark ettiğine fazlasıyla şaşırdığını gösterdi. Transferini anlatırken birkaç kez "garip" kelimesini kullandı. Van der Leij, "Dürüst olmak gerekirse ben de bu adımı elbette beklemiyordum" dedi. "Vitesse'in U19 takımından yalnızca bir yıl içinde VfB'ye gitmek, kulağa pek mantıklı gelmiyor."

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Tim van der Leij'in VfB Stuttgart'taki perspektifi ne?

Bu nedenle oyuncu, kârlı teklifi kabul edip etmemesi konusunda bile şüphe duydu. "Evde bunu konuştum. Her şey biraz fazla hızlı gitmiyor mu? Biraz daha beklemek daha iyi olmaz mı? Ama bu öyle harika bir fırsattı ki, bunu kaçırmam mümkün değildi. Gelecek sezon yeniden geleceklerini kim söyleyebilir? Bu fırsatı değerlendirmem gerekiyordu. Ben böyle hissettim."

Van der Leij'in Stuttgart'taki geleceğinin nasıl şekilleneceğini takip etmek ilgi çekici olacak. Son olarak Balingen'de 7-0 kazanılan hazırlık maçında Sebastian Hoeneß'in takımında 45 dakika forma giydi. İlk takımla yaptığı ilk antrenmanların ardından, Hollandalı oyuncunun yakında Grassau'daki kampa da katılması çok muhtemel.

Hoeneß'in kadrosunda uzun boylu, fiziksel olarak etkileyici bir santrfor bulunmuyor. Ermedin Demirovic van der Leij'den sekiz, Deniz Undav ise tam 14 santimetre daha kısa. Arnhem'deki eski teknik direktörü Rüdiger Rehm, Heilbronner Stimme'ye verdiği demeçte onu "makine" olarak nitelendirdi.

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Tim van der Leij'in güçlü yönleri bunlar

Van der Leij de bir zamanlar Woltemade gibi fiziği sayesinde hava toplarında üstünlük kuruyor, ancak hedef santrfor olarak topu çok iyi tutup saklayabiliyor. Ceza sahasında Waalwijk formasıyla yüksek derecede gol odaklı olduğunu gösterdi ve gerek kafa vuruşlarıyla gerek ayağıyla, mükemmel pozisyon alışları sayesinde acımasızca bitirdi. Buna ek olarak ikna edici bir pres performansı sergiledi. Belirli bir yorulmazlık ve yüksek enerji, onun oyununu tanımlıyor.

Van der Leij, "İşin çılgın tarafı, küçük bir çocukken babama bir gün Bundesliga'da oynamak istediğimi hep söylerdim" dedi ve "her şey iyi giderse" "bir gün" profesyonel takım kadrosuna girmeyi umduğunu ekledi: "Belki hatta bir Şampiyonlar Ligi maçında. Bu gerçekten harika olurdu."

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Tim van der Leij'in VfB Stuttgart'taki durumu: Geçen yılla benzer bir tablo

Elbette oraya kadar hâlâ çok uzun bir yol var. Büyük ihtimalle kariyerinde şimdiye kadar kat etmesi gereken en uzun yol. Ancak hiçbir şey imkânsız değil, VfB açısından da. Bu, van der Leij'e tanıdık gelecek bir durum.

Zira Waalwijk'te de yerleşik dokuz numaranın arkasında ikinci forvet olarak transfer edilmişti. O zaman da van der Leij'in zamana ihtiyacı olduğu söyleniyordu, sonrasına ise sonra bakılacaktı. Kısa süre sonra onsuz yapmanın yolu kalmadı ve herkes ondan söz eder oldu. Sadece Haaland benzetmesini yapan, Hollanda'da basitçe hiç kimse olmamıştı.

Tim van der Leij: Kariyer performans verileri