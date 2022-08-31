Erling Haaland, durdurulamıyor! Son 5 maçta attığı 9 golle tarihe geçti

Norveçli yıldız, Premier Lig'deki son iki maçında da hat-trick yaptı.

Erling Haaland, Bundesliga'da olduğu gibi Premier Lig defansları için de durdurulamaz olmaya devam ediyor.

Norveçli süperstar, Manchester City'nin Çarşamba gecesi Nottingham Forest'ı 6-0 yendiği maçta bir hat-trick daha yaptı.

Son maçında hat-trick yapan Haaland, yeni yükselen takıma karşı arka arkaya üç gol attı.

Haaland, ilk 5 maçta attığı 9 golle bunu başaran ilk oyuncu oldu.

Goller nasıl geldi?

İlk gol 12. dakikada Phil Foden'ın asistinde geldi. Durmaya niyeti olmayan Norveçli yıldız, bu kez 23. dakikada ikinci defa ağları buldu. İlk yarı bitmeden hat-trick'ini tamamlayan Haaland, 69. dakikada yerini Kevin de Bruyne'ye bıraktı.

Alkışlarla saha kenarına gelen Haaland'ı Pep Guardiola oldukça samimi bir şekilde tebrik etti.

İkinci yarının başında Joao Cancelo düzgün ve sert bir vuruşla skoru 4-0'a getirdi.

Manchester City'nin son iki golü ise bir başka yeni transfer Julian Alvarez'den geldi.

Manchester'ın mavi yakası, böylece son 5 maçta 19 gol atarken sadece 5 gol yedi.