Erling Haaland, Dünya Kupası’ndaki ilk gollerini attı ve Norveç’i Irak’ı geçirdi

Norveç, 1998'den bu yana oynadığı ilk Dünya Kupası maçını galibiyetle tamamladı. Erling Braut Haaland'ın iki golü, Leo Østigård'ın bir golü ve bir kendi kalesine atılan gol sayesinde, teknik direktör Ståle Solbakken'in takımının Irak'ı 1-4 mağlup etti. Böylece Løvene, birkaç saat önce Senegal'i aynı skorla yenen grup arkadaşı Fransa'nın izinden gitti.

Norveç, ilk yarının ilk bölümünde Foxborough’daki sıcağa alışmakta biraz zorlandı; bu dönemde, aralarında eski FC Groningen forveti Alexander Sørloth’un da bulunduğu oyuncuların birkaç tehlikesiz denemesi dışında pek bir şey yapamadı.

Su molasının ardından İskandinavlar, akıcı bir atak sayesinde güçsüz Irak karşısında öne geçti. Antonio Nusa, ileriye çıkan eski AZ oyuncusu David Møller Wolfe’a pas verdi; Wolfe’un ikinci direğe yaptığı mükemmel ortayı Haaland gole çevirdi: 0-1.

Bundan sonra Norveç'in keskinliği bir an için kayboldu ve Irak bundan sonuna kadar yararlandı. Amir Al-Ammari sol kanattan derinliğe doğru sprint attı ve Aymen Hussein'in kafasına ince bir pas attı; Hussein, Norveçli savunmacıları geride bırakarak topu güzelce kafayla ağlara gönderdi: 1-1.

Irak için büyük bir şans oldu, ancak devre arasına birkaç dakika kala Iraklı kaleci Jalal Hassan’ın yaptığı büyük hata her şeyi değiştirdi. Kaleci topu uzaklaştırmak için çok fazla zaman harcadı ve sonunda hücum eden Haaland’ın dizine çarptı: 1-2.

Irak daha sonra yine tehlikeli pozisyonlar yarattı, ancak devreye geride girmeyi engelleyemedi. İkinci yarı uzun süre pek de ilgi çekici geçmedi. Gol fırsatları azdı ve Norveç, uzun süre kalite farkını daha büyük bir üstünlüğe dönüştürmeyi başaramadı.

Irak hücumda etkisiz kaldı ve zaman zaman güvensiz görünen Norveçli stoperlere fazla zorluk çıkaramadı. Maçın bitimine çeyrek saat kala maçın kaderi belli oldu. Martin Ødegaard, Østigård’a mükemmel bir orta yaptı; Østigård da topu net ve sert bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-3. Maçın bitimine çok az bir süre kala ise bir kendi kalesine atılan golle skor 1-4 oldu.