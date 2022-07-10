Erling Haaland'dan itiraf: "Manchester City'nin bir parçası olabilmek için gelişmem gerekiyor"
Dortmund'dan sonra giyeceği forma büyük bir merak konusu olan ve son kararını bir dönem babasının da forma giydiği Manchester City'den yana kullanan Erling Haaland, Pep Guardiola'nın sistemine adapte olabilmesi için gelişmesi gerektiğini söyledi. Etihad Stadyumu'na dünyanın en iyi golcülerinden biri olarak gelen Norveçli yıldız, kendisini yeni takımında da ispatlaması gerektiğini belirtti.
Ne söylendi?
"Manchester City'e transferim benim için büyük bir meydan okuma. Yeni bir ülke, yeni bir lig, yeni bir teknik direktör... Yeni bir kulübe adım atmanın ne demek olduğunu biliyorum ve bunu daha önce birkaç kez yaşadım.
"Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'e karşı forma giydim ve onlara karşı oynamanın televizyonda gördüğünüzden çok daha farklı olduğunu söyleyebilirim. 25 dakika boyunca topa dokunamadım ve neredeyse, 'İlkay lütfen tiki-taka oynamayı bırak!' demek üzereydim.
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"Oyunu farklı bir seviyede oynuyorlar ve ben de bunun bir parçası olabilmek için buradayım. Kafa vuruşlarımı, sol ve sağ ayakla çıkardığım şutlarımı, topla hareketlerimi ve topsuz oyunumu geliştirmek gerektiğinin farkındayım"
Dortmund forması giydiği dönemde oynadığı 89 resmi karşılaşmada rakip fileleri 86 kez havalandıran Haaland, tekrarlanması oldukça güç bir gol ortalaması yakalamıştı. 51 milyon sterlin karşılğında Manchester City'e transfer olan Haaland'ın, Pep Guardiola'ya son yıllarda sıklıkla yöneltilen net bir 9 numara kullanmama eleştirileri sonrasında yeni takımına göstereceği performans büyük bir merakla bekleniyor.
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