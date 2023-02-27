Norveçli golcü, yapacağı sponsorluk anlaşmasıyla servetini katlayacak.

NE OLDU? Haaland, bu sezon Manchester City için şu ana kadar 33 gol kaydetti ve yeteneğine yatırılan 51 milyon £ (61 milyon $) gibi astronomik bedelin karşılığını fazlasıyla verdi.

22 yaşındaki oyuncu, Premier Lig sahnesinde harika bir oyun sergiliyor ve servetine servet katarak yoluna devam ediyor.

Norveçli golcü, yakın zamanda yeni sponsoruyla servet değerinde bir anlaşma yapacak.

BÜYÜK RESİM: Nike ile önceki anlaşması Ocak 2022'de sona erdi ve Haaland'ın rakip spor giyim üreticileri Adidas ve Puma'nın kramponlarını giymesine izin verildi.

Haaland, 14 yaşından beri Nike ile bağlarıyla övünürken Adidas CEO'su Bjorn Gulden ile yakın bir aile bağları bulunuyor.

VE DAHA FAZLASI: The Athletic, sponsorluk endüstrisinin üç devinin Haaland'a teklifler sunduğunu ve bir sonraki anlaşmasıyla ilgili kararın artık çok yakın olduğunu bildirdi.

City süperstarının, şu anda net bir karar vermediği belirtilirken Nike markasının şu anda Puma ve Adidas'a göre daha önde olduğu aktarılıyor.

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SIRADA NE VAR? Haaland, Nike ile yılda yaklaşık 20 milyon £ (24 milyon $) değerinde bir anlaşmaya imza atacak.

Norveçli golcü, sponsorluk anlaşmasında giyeceği ürünün rahatlık ve ürün memnuniyetini oldukça önemsiyor ve bu konuyu mali şartların bile önüne koyuyor.