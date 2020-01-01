Erling Haaland: Bundesliga'da gol kralı olmak istiyorum

Borussia Dortmund'un Norveçli futbolcusu Erling Haaland, bu sezon Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla takdirleri topladı.

Alman ekibi 'un devre arası transfer döneminde ekibi Salzburg'dan transfer ettiği Erling Haaland, yükselen performansını yeni takımında da sürdürdü.

Haaland, Paris Saint Germain karşısında iki gol kaydederken, Şampiyonlar Ligi tarihinde 10 gole en kısa sürede ulaşan ilk oyuncu oldu.

Norveçli yıldız, France Football'a verdiği röportajda henüz en iyi performansını ortaya çıkarmadığını dile getirirken, PSG'nin yıldız ismi Kylian Mbappe hakkında da konuştu:

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"Evet PSG'ye karşı iki gol attım ama bu karşılaşmada birçok hata da yaptım. Daha iyi olabilirdim. Dortmund'a normal bir oyuncu olarak geldim ve hala normal bir oyuncuyum. Ama iyi şeyler duymak güzel. Bunlar doğru işler yaptığım anlamına geliyor. 'da gol kralı olmak istiyorum ancak sürekli rekorları düşünen biri değilim. Takımıma ve arkadaşlarıma elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum."

"Mbappe harika bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelemizde ona karşı ilk kez oynadım. Oldukça yetenekli ve onda daha fazlası da var. Olağanüstü bir oyuncu. Bu yaşta inanılmaz rekorlara imza attı. Harika biri."

Borussia Dortmund, Şampyionlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde 11 Mart Çarşamba akşamı deplasmanına çıkacak.