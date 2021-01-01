Erling Haaland, Bundesliga tarihine geçti

Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland, Bundesliga'da attığı toplam 40 golle adını tarihe yazdırdı.

Robert Lewandowski'nin Augsburg maçında attığı golle 41 gole ulaşarak Bundesliga tarihinde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu olma rekorundan sonra Erling Haaland da bir rekora imza attı.

Borussia Dortmund sahasında Bayer Leverkusen'i 5. ve 84. dakikalarda Erling Haaland ile 51. dakikada Marco Reus'un attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek sayısını 89. dakikada penaltıdan Lars Bender attı.

Bu sezon Bundesliga'da 27 gole ulaşan 20 yaşındaki yıldız, Bundesliga tarihinde 40 golü geçen en genç oyuncu oldu.

Dortmund'da 35 yaşındaki Lukasz Piszczek, Leverkusen maçıyla birlikte 11 yıldır forma giydiği Borussia Dortmund'a veda etti.

Erling Haaland ayrılıyor mu?

Salzburg ve ardından Dortmund'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken Norveçli yıldız birçok kulübün ilgisini çekiyor.

Başta Barcelona ve Real Madrid'in listesinde yer alan Haaland için Premier Lig'in güçlü ekipleri de devrede. Ancak Borussia Dortmund, oyuncuyu satmaya sıcak bakmıyor.

Haaland'ı bir sezon daha kadroda tutmak isteyen sarı - siyahlılar ertesi sezon daha yüksek bir bonservis bedeli kazanmanın planlarını yapıyor.