Erling Haaland, Bundesliga tarihine geçti!

Borussia Dortmund'un Köln'ü 5-1 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden Erling Haaland, Bundesliga tarihine geçmeyi başardı.

'nın 19. haftasında , sahasında ağırladığı Köln'ü Raphael Guerreiro, Marco Reus, Jadon Sancho ve Erling Haaland'ın (2) golleriyle 5-1 mağlup etti.

Dortmund'un RB Salzburg'tan kadrosuna kattığı Haaland, çıktığı ilk 2 Bundesliga maçında toplam 5 gol atan ilk futbolcu olarak lig tarihine geçti.

Üstelik Norveçli yıldız bu 5 golü sahada kaldığı 57 dakika içerisinde kaydetti.

Her iki maçta da kulübeden oyuna dahil olarak gollerini atan Haaland, ilk olarak Augsubrg karşısında 56. dakikada oyuna girmiş ve 34 dakika içinde hat-trick yapmıştı. Köln karşısında ise 65. dakikada oyuna girdi ve 10 dakika içinde 2 gol attı.