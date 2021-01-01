Erling Haaland: Borussia Dortmund'da kendimi lider gibi hissediyorum

Avrupa devlerinin peşinde olduğu Erling Haaland, genç yaşına rağmen çok şey deneyimlediğini ve kulüpte kendisini bir lider gibi hissettiğini söylüyor.

Erling Haaland, Borussia Dortmund'da kendisini bir lider gibi hissettiğini söyledi.

Haaland, bu sezon Avrupa'nın en skorer genç golcülerinden birisi olarak kariyerini pekiştirdi ve en son Bundesliga'da Schalke'ye karşı bir zafer kazandılar.

Dortmund, Schalke'yi 4-0 mağlup ederken Norveçli futbolcu da maçta iki gol kaydetti.

Erling Haaland ne söyledi?

Haaland, kendisini Borussia Dortmund'un soyunma odasındaki liderlerinden biri olarak görüp görmediği sorulduğunda, ViaPlay Fotball'a şunları söyledi:

"Bunu söyleyebiliriz. Kulüp bana güveniyor. Bu rolde olmaktan zevk alıyorum, bu yüzden seninle aynı fikirdeyim."

Norveçli futbolcu, kulübün gelecek nesillerine de yardım etmeye çalıştığını belirtti:

"Genç yaşıma rağmen çok şey deneyimlediğimi hissediyorum."

"Benden küçük olanlarla ilgilenmeye ve herkesin daha iyi olmasına yardım etmeye çalışıyorum."

Haaland'ın Dortmund'daki kariyeri nasıl başladı?

Dortmund, Haaland'ı Ocak 2020'de RB Salzburg'dan 20 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Dortmund'da performansı yükselen genç oyuncu, bu sezon Bundesliga'da çıktığı 17 maçta 17 gol, 3 asist kaydetti.

20 yaşındaki oyuncu toplamda ise bu sezon 33 gol,7 asist üretti.

Büyük resim

Haaland parformansındaki istikrarını devam ettirirse, bu yaz Avrupa'nın dev kulüpleri arasında bir transfer savaşı çıkabilir.

Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City ve Manchester United gibi devler, şu anda değeri 80 milyon euroyu 20 yaşındaki oyuncu ile ilgileniyorlar.

Öte yandan Borussia Dortmund'un Haaland'ı bu yaz elinde tutmak istediği onun yerine Jadon Sancho'yu satmak istediği yönünde haberler çıkmıştı.