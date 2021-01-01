Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland, bir sonraki kulübünden talep edeceği maaşı belirledi

Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland, transfer olacağı kulüpten isteyeceği yıllık maaşı belirledi.

Son dönemde sergilediği performansla, Kylian Mbappe ile birlikte dünya futbolunun gündemine oturan Erling Haaland ile ilgili yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor.

İngiliz basınından Daily Star'ın haberine göre Norveçli futbolcu, bir sonraki kulübünden talep edeceği maaşını belirledi. Haberde, Erling Haaland'ın 109 milyon Dolar bir yıllık ücreti kendisine hedef koyduğu söyleniyor.

Erling Haaland ile hangi kulüpler ilgileniyor?

Son dönemde dünya futbolunun zirvesine çıkan Norveçli santrfor ile İngiltere Premier Lig ekipleri yakından ilgileniyor. Manchester City, Manchester United, Chelsea'nin yıldız oyuncuya talip olduğu konuşuluyor. Öte yandan İspanya La Liga'nın devi Real Madrid'in de Erling Haaland'ın peşinde olduğu gün gibi ortada.

Erling Haaland kaç gol attı?

Borussia Dortmund formasıyla müthiş bir sezon geçiren 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-siyahlı ekiple Bundesliga'da 17 maça çıkarken, rakip filelere 17 gol kaydetti. Erling Haaland söz konusu mücadelelerde 4 de asist yapmayı başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 5 maça çıkan Norveçli santrfor, 5 karşılaşmada rakip filelere 8 gol atmayı başardı. Haaland ayrıca kariyerinde 13 Şampiyonlar Ligi maçında 18 gole ulaşarak bu alanda rekor kırdı. Yıldız oyuncu iki sezonda Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan iki futbolcudan biri oldu. Haaland ile birlikte Robert Lewandowski 18 gole imza atarken, bu sezon gol krallığı yarışında Haaland, zirvede tek başına.

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Sözleşmesi 2024'te sona erecek olan Erling Haaland, muhtemelen Borussia Dortmund ile sözleşme yenilemeyecek. Alman kulübü bu yüzden 20 yaşındaki golcüyü satıp yüklü bir bonservis geliri elde etmek isteyebilir. Haaland'ın hangi takıma gider bilinmez fakat önümüzdeki en az 10 yılda, dünya futboluna damga vuracağı yadsınamaz bir gerçek. Son yıllarda kadrosu, alışılmışın dışında olan, kalite kaybeden Real Madrid'in Norveçli yıldızı kadrosuna katmak ihtimali oldukça yüksek. Eğer büyük sakatlıklar yaşamazsa ve tamamen futbola odaklanırsa, tüm dünya yıllarca Erling Haaland'ı konuşacaktır.