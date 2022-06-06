Erling Haaland, Beşiktaş'ın eski yıldızını suçladı: "Ayaklarını kıracağım!"
Erling Haaland, Alexander Milosevic'in kendisine, "Ayaklarını kıracağım" dediğini söylüyor.
UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde İsveç'e konuk olan Norveç, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Norveç'in iki golü, 20. ve 69. dakikalarda Erling Haaland'dan geldi.
Haaland maçtaki ikinci golünün kutlamasını eski Beşiktaşlı oyuncu Alexander Milosevic karşısında yaptı ve bunun nedenini karşılaşmadan sonra açıkladı.
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Erling Haaland, Alexander Milosevic hakkında ne söyledi?
Karşılaşmanın ardından TV2'ye konuşan Erling Haaland, ikinci golününün sevincini neden Milosevic'in karşısında yaptığını şu sözlerle açıkladı:
"Önce bana o**s*u çocuğu dedi. Olmadığımı rahatlıkla söyleyebilirim."
"Ardından ayaklarımı kıracağını söyledi. Bir dakika sonra gol attım ve onun önünde kutladım. Umarım ayaklarımı kırmaz."
Milosevic ne söyledi?
Ancak Milosevic, Haaland'ın bu ifadelerini kabul etmedi ve SVT Sport'a yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:
"Sahada söylenenlerle vakit harcamak istemiyorum. Ama Norveççe anlamıyorum. O İsveççe biliyor mu? Bu sözler benim söyleyeceğim şeyler değil. Olanları arkamda bıraktım, çok fazla konuşmak istemiyorum."