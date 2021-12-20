Erling Haaland Bayern Münih'e transfer olacak mı? Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer açıkladı

Beş maçlık galibiyet serisiyle Bundesliga'da en yakın rakibi Dortmund'un dokuz puan önünde liderliğini sürdüren Bayern Münih'in başkanı Herbert Hainer, transfer çalışmalarıyla ilgili konuşurken, Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland'ı transfer etmek için herhangi bir girişimde bulunmayacaklarını açıkladı.

Hainer ne söyledi?

Alman basınından Sport 1'e konuşan Hainer, Robert Lewandowski'yi dünyanın en iyi santrforu olarak nitelendirdi:

"Haaland ile ilgilenmiyoruz çünkü zaten dünyanın en iyi golcüsüne sahibiz. Lewandowski birkaç yıl daha aynı seviyede kalmaya devam edecek.

"Ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz çünkü her yıl çok fazla gol atacağına eminiz.

"Bu kulüpteki herkesin ve taraftarlarımızın onu ne kadar çok sevdiğini biliyor"

Müller'in rekorunu kırmıştı

Geçtiğimiz günlerde Gerd Müller'e ait Bundesliga'da bir takvim yılında en fazla gol atan oyuncu rekorunu ele geçiren Lewandowski, sezonun henüz yarısına gelmemiş olmamıza rağmen şu ana dek 30 gol attı.

Son iki sezonu oynadığı maç sayısından fazla sayıda golle tamamlayan 33 yaşındaki yıldız, bu sezon da 30 gole 25 maçta ulaştı.

Öte yandan Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke'nin Real Madrid tarafından istendiğini açıkladığı Erling Haaland'ın önümüzdeki sezon giyeceği forma ise henüz netlik kazanmadı.

Dortmund'un elinde tutmak istediği golcü oyuncunun yaz aylarında aktif hale gelecek 70 milyon euro'luk serbest kalma maddesiyle takımdan ayrılması bekleniyor.

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