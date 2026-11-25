Erling Haaland, Manchester City'nin pazar günü Emirates Stadyumu'nda oynayacağı kritik maçtan puan çıkarmak için performansını ciddi ölçüde yükseltmesi gerektiğini kabul etti. Norveçli yıldız, Gabriel'le yeniden fiziksel bir mücadeleye girmeyi heyecanla bekliyor ancak yenilmeleri hâlinde lig liderinin dokuz puan gerisine düşeceklerinin de farkında.

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Devlerin mücadelesi

Manchester City'nin golcüsü Haaland, takımının son dönemde istikrarlı sonuçlar almakta zorlanmasına rağmen bu hafta sonu Arsenal savunmacısı Gabriel'le arasındaki çetin bireysel rekabeti yeniden yaşamaya hazır. Son üç maçında gol atamayan forvet , yine de ligin en dirençli savunmasına karşı kendini sınama ihtimali için heyecanlı. Tüm kulvarlardaki son yedi maçından yalnızca birini kazanan City, Emirates Stadyumu'ndaki karşılaşmaya çıkıyor. Yenilmesi hâlinde ise Premier Lig lideri Arsenal'ın dokuz puan gerisine düşecek.

Norveçli golcü, kulübün resmî internet sitesine yaptığı açıklamada, “En iyi takımlara karşı oynamak her zaman güzeldir. Arsenal geçen yılın en iyi takımıydı ve son beş yılın da en iyi takımlarından biri. Evet, Gabriel'e karşı oynamak her zaman eğlenceli” dedi.

Haaland, yaklaşan maçı değerlendirirken şunları ekledi: “Ama daha iyi oynamalıyız. Pazar günü üst düzey bir performans göstermemiz gerekiyor. Şampiyonun sahasına gitmek sezonun en zor maçı. Bu yüzden maçtan bir şeyler çıkarabilmek için herkesin üst düzey performans göstermesi gerekiyor.”

Maresca savunmada denge arıyor

Premier Lig'de dört maçtır kazanamayan Manchester City, salı günü Etihad Stadyumu'nda oynanan Şampiyonlar Ligi maçında da Napoli ile 2-2 berabere kalarak hayal kırıklığı yaşadı ve istikrarlı sonuçlar alma sıkıntısını sürdürdü. Enzo Maresca'nın takımı, ikinci yarıda iki kez geriye düştü. Konuk ekip adına eski Manchester United forveti Rasmus Hojlund ile Noa Lang gol atarken Ayyoub Bouaddi'nin beraberlik golü bu iki golün arasında geldi. Rayan Cherki, bitime dört dakika kala etkileyici bir bireysel çabayla ev sahibi ekibe bir puan kazandırdı. Ancak City'nin genel performansı beklentilerin oldukça altında kaldı.

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Son dönemdeki gidişatı değerlendiren teknik direktör Maresca, takımının sezon başındaki savunma sağlamlığı ile şu anki kırılganlığı arasındaki farka dikkat çekti. İtalyan çalıştırıcı, “Şu anda durum böyle. İlk 10 maçta gol yemiyorduk, ilk golü hep biz atıyorduk. Şimdi ise tam tersi oluyor” diye konuştu.

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İstatistiklerde üstünlük, sonuçlarda sorun

Maresca, Premier Lig'deki dört maçlık galibiyet hasretine rağmen oyuncularının öz güvenlerini kaybetmediği konusunda ısrarcı. İlk yedi lig maçını kazanarak sezona etkileyici bir başlangıç yapan City'nin performansı, son bir ayda belirgin biçimde düştü. Hücumdaki yaratıcılık eksikliği ve savunmadaki pahalıya mal olan hatalar, takımın aldığı sonuçları olumsuz etkiledi.

Maresca, savunmadaki düşüşü değerlendirirken, “Bunu önlemenin bir yolunu bulmalıyız ama bunun oyuncuların öz güvenini etkilediğini düşünmüyorum” dedi. “Gol yememek önemli. Ancak top bizdeyken bütün sayılar, bütün istatistikler bizim lehimize. Asıl mesele, yediğimiz gollerle yarattığımız pozisyonlar arasındaki denge.”

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Şampiyonluk yarışında durum

Lig tablosundaki mevcut durum göz önüne alındığında, pazar günü Emirates'te oynanacak maçın önemi çok büyük. Arsenal, 11 maçta topladığı 28 puanla lider durumda. Manchester City ise Brighton'la aynı puanda, 22 puanla üçüncü sırada. City'yi ardından zorlu bir fikstür bekliyor: 2 Aralık'ta Leeds United'ı ağırlayacak, üç gün sonra Brentford deplasmanına çıkacak. Yoğun programını ise 8 Aralık'ta Barcelona ile karşılaşmak üzere Camp Nou'ya yapacağı Şampiyonlar Ligi yolculuğuyla tamamlayacak.