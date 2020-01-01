Erling Haaland: Alexander Sörloth fantastik işlere imza atıyor

Borussia Dortmund'un golcüsü, Trabzonspor'da başarılı bir performans gösteren Sörloth için övgü dolu ifadeler kullandı.

'da gösterdiği performansla dikkat çeken Alexander Sörloth, Norveç Milli Takımı'ndan arkadaşı Erling Haaland'dan da övgü aldı.

433' e açıklamalarda bulunan 'un Norveçli yıldızı Sörloth için, "Trabzonspor için önemli bir parça hâline geldi. Fantastik işlere imza atıyor. Kendisiyle milli takımda vakit geçiriyorum. Onu bu şekilde başarılı görmek sevindirici" dedi.

Genç yıldız ayrıca, "Norveç'den son zamanlarda birçok iyi oyuncu çıktı. Devamı da geliyor, benden daha genç oyuncular yetişiyor. Birçok yeteneğe sahibiz. Eğer bu şekilde sıkı çalışmaya devam edersek güzel bir gelecek bizi bekliyor. Doğruları yapmaya devam ettikçe geleceğimiz parlak" değerlendirmesinde bulundu.