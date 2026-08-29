Kaleci, Union Berlin’e karşı Bundesliga açılış maçında henüz üç dakika bile dolmadan topu ağlarından çıkarmak zorunda kaldı. Bu pozisyonda 24 yaşındaki file bekçisine herhangi bir suçlama yöneltilemezdi: Bir kornerin ardından Emmanuel Latte Lath topu çok yakın mesafeden kafayla ağlara gönderdi. Böylece Atubolu için kötü başlangıç tamamlanmış oldu.

Ancak hayal kırıklığı uzun sürmedi. Younes Ebnoutalib, 51 saniye içinde attığı dubleyle (10, 11) kısa süre sonra maçı Adler lehine çevirdi. Forvet, devre arasının ardından bir gol daha kaydetti (67). Diğer tarafta Atubolu da etkileyici bir performans sergiledi ve birçok önemli kurtarış yaptı. Günün ikinci yenilen golünde de yeniden çaresiz kaldı; Leopold Querfeld (79) bir kez daha kornerden gelen topu kafayla ağlara gönderdi.

Atubolu ve yeni takım arkadaşları için işler uzatma dakikalarında daha da kötüleşti: Tim Skarke yakın mesafeden fileleri havalandırarak skoru 3-3’e getirdi (93), konuk takımın kalecisi yine çaresizdi.

Atubolu zaten çalkantılı haftalar geçirdi. Mayıs ayında, o dönemki danışmanları Epic Sports’un ısrarıyla SC Freiburg’a ayrılma isteğini iletmiş ve sözleşme uzatma teklifini reddetmişti. Hedefi daha bu yaz Premier League’e transfer olmaktı. Menajerlik şirketi ona görünüşe göre birkaç üst düzey kulüpte fırsat vadetmişti. Ancak bu gerçekleşmedi. Freiburg da buna karşılık vererek Werder Bremen’den Mio Backhaus’u 12 milyon euroya kadrosuna kattı.

Adi Hütter’den Atubolu’nun ilk maçı hakkında: "Muhtemelen her şey kusursuz gitmeyecek"

Cuma günü Atubolu’nun Frankfurt’a bir yıllık kiralık transferi sonunda resmiyet kazandı. Bu nedenle ilk maçına hazırlanmak için fazla zamanı kalmadı. "Muhtemelen her şey kusursuz gitmeyecek. Öte yandan Noah Bundesliga’da çok fazla deneyime sahip, kısa süre önce Avrupa Ligi finalinde oynadı ve bence bugün iyi bir maç çıkaracak" dedi Eintracht teknik direktörü Adi Hütter, maç öncesinde Sky’a konuşurken.

Frankfurt’ta da kaleci durumu son dönemde iyice kritik hale gelmişti. Sık sık hatalarıyla dikkat çeken Kaua Santos, Hütter tarafından son olarak ikinci kaleci konumuna düşürüldü. Aynı zamanda yedek kaleci Michael Zetterer’in de Leeds United’a transferinin yakın olduğu belirtiliyor.

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Hütter, Atubolu ile artık doğru çözümü gördü: "Transfer penceresi henüz kapanmadı. Hâlâ bir şeyler yapabilecek durumdayız. Şartlar böyle gelişti, kapı açıldı. Kaua bizi biraz şüpheye düşürdü, özellikle Brentford’da (Frankfurt orada bir hazırlık maçını 0-7 kaybetti, editör notu). Sonra Noah Atubolu’nu alma fırsatı doğdu. Bu bizim için çok önemli. O, milli takım çevresinde bulunan bir oyuncu."

Atubolu’nun kiralık transferi başlangıçta sadece gelecek yaza kadar olsa da, kaleci Frankfurt’ta bunun ötesinde de kalabilir. Sky haberine göre satın alma zorunluluğu konusunda anlaşmaya varıldı. Buna göre gelecek yaz SC Freiburg’a 13 milyon euro ödenecek. kicker haberine göre ise Eintracht ilk etapta 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek, satın alma zorunluluğu ise 12,5 milyon euro seviyesinde. Başarıya bağlı bonus ödemeleriyle toplam tutar 16 milyon euroya kadar çıkabilir.