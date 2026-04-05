Erken ve tarihi şampiyonluğa rağmen PSV'ye yönelik sert eleştiriler ve dikkat çekici bir olumsuz rekor

PSV, Pazar öğleden sonra kendi maçı oynamadan, Feyenoord'un puan kaybı sayesinde 27. kez Hollanda şampiyonu oldu. Yine de PSV, erken şampiyonluğa rağmen şimdiden kırk gol yedi. ESPN'nin "Dit Was Het Weekend" programında Kenneth Perez bu konuda oldukça eleştirel bir tavır sergiliyor.

"Kırk gol yemek çok fazla," diye söze başlayan Danimarkalı oyuncu, 2007/08 sezonunda Eindhoven ekibiyle şampiyon olmuştu. "Kupa finaline kalamadılar ve Şampiyonlar Ligi'nde de elendiler. Bu olabilir, çünkü zor bir gruptaydılar," diye devam ediyor Perez. "Ama bence PSV gibi, bu kadar iyi oyuncusu olan bir takımdan daha fazlasını bekleyebilirsiniz. Telstar'a iki kez yeniliyorsunuz ve NAC ile berabere kalıyorsunuz," diyor eleştirel Danimarkalı.

"Bugün gibi bir günde her şey harika ve muhteşem. Ama tabii ki durum tam olarak böyle değil. Bunun bir nedeni de rakibin olmaması. Diğerleri çok zayıf. Ajax ve Feyenoord'dan bahsediyorum."

"Feyenoord 11. haftaya kadar direnebildi; ondan sonra tamamen ortadan kayboldu. O zaman PSV'de aciliyetin biraz azaldığını da tahmin edebiliyorum. Bu belki de onların pek de parlak ya da muhteşem bir şekilde şampiyon olmamasını açıklıyor," diye bitiriyor Perez.

Sunucu Milan van Dongen, PSV'nin bir üst lige yeni yükselen bir takıma karşı üç kez yenilen ilk şampiyon olduğunu da gündeme getiriyor ve Perez bu konuda düşüncelerini paylaşıyor. "O kadar çok gol yediler. Dün onların futbolunu izlediğimde bunu anlayabiliyorum. Bazen savunma gerçekten delik deşik oluyor. Ancak, bu lig için en iyi oyunculara sahipsiniz ve onlar sizin için maçı kazanabilirler," diye sonlandırıyor.

PSV, sezonun bitimine beş hafta kala Hollanda şampiyonluğunu garantiledi, ancak şu ana kadar kalesinde 40 gol gördü. Voetbal International’dan Bart Frouws, NOS Studio Voetbal’da yaptığı açıklamada, bunun son kırk yılda bir şampiyonun kalesinde gördüğü en fazla gol olduğunu belirtti.

Karşılaştırma yapmak gerekirse: PSV'nin şampiyon olduğu önceki iki sezonda, Eindhoven ekibi 21 (2023/24) ve 39 (2024/25) gol yemişti. Bununla birlikte, bu rakamların 34 maçın ardından elde edildiği belirtilmelidir.