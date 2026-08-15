Erken şok: Bayern Münih'in yıldızı Leipzig hazırlık maçından erken ayrıldı

Alman ekibi Bayern Münih, yeni sezon hazırlıklarının son etabında endişe verici bir darbe aldı. Takımın Avusturyalı orta saha oyuncusu Konrad Laimer, Leipzig'e karşı oynanan hazırlık maçında karşılaşmanın başlamasından birkaç dakika sonra sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı.

"Bayern Inside" sitesine göre Laimer, bugün cumartesi günü oynanan hazırlık maçında ikili mücadelenin ardından uyluk ve diz bölgesinde ağrı hissederek sakatlandı ve sahada kalmaya çalışmasına rağmen oyuna devam edemedi.

Bayern Münih'in teknik ekibi, oyuncuyu oyundan alma kararını vermek için uzun süre beklemedi. Laimer, sakatlığın etkisiyle sahayı terk etmeden önce tedavi gördü ve maçın başlamasından yaklaşık 10 dakika sonra yerine Fransız Sacha Boey oyuna girdi.

Sakatlık, Bayern Münih teknik ekibinin güvenini kazanan Laimer için uygun olmayan bir zamanda geldi. Özellikle son dönemde kulüple sözleşmesini yenileyen ve takımın yeni sezon öncesi son hazırlık maçlarında güvendiği ilk on birde yer alan oyuncu için durum ayrı bir önem taşıyor.

Bayern Münih taraftarları, sakatlığın niteliğini, ciddiyetini ve oyuncunun muhtemel yokluğunun süresini belirlemek için oyuncunun geçireceği tıbbi tetkiklerin sonuçlarını bekliyor. Bu sırada takım, yeni sezon müsabakalarının başlamasından önce en yüksek hazırlık seviyesine ulaşmak için zamana karşı yarışıyor.