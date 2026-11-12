Teknik direktör Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı'nın hücum yapısına dair teknik tasavvurlarını oluşturmaya başladı. Eski Real Madrid teknik direktörü, Paris Saint-Germain forvetinin fikirlerini hayata geçirmek için ihtiyaç duyduğu özelliklere sahip olduğunu görünce, Kylian Mbappe'nin aleyhine Ousmane Dembele'ye merkezi bir rol veren taktiksel bir karar aldı. Bu durum, onu Fransa kaptanını sol kanat mevkisine geri çekmeye yöneltti.

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"Le Parisien" gazetesinin aktardığı ve "Foot Mercato" ağının naklettiğine göre Zidane, geçtiğimiz Fransa Milli Takımı kampında Clairefontaine'de Dembélé ile konuşarak kendisinden santrfor mevkisinde beklediği rolü ona anlattı ve rakiplerin savunmalarını rahatsız etmek ve kolayca oyun kurmalarını engellemek için sahanın her yerinde sürekli baskı uygulayabilecek bir forvete ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Zidane, Dembélé'nin bu görevi yerine getirmek için uygun niteliklere sahip olduğunu düşünüyor; özellikle de kolektif baskının takımın oyun anlayışındaki önemli unsurlardan birini oluşturduğu Paris Saint-Germain'de benzer roller üstlenmeye alışkın olması sebebiyle. Bu durum, eski Rennes oyuncusuna teknik direktörün hesaplarında bu mevkiyi doldurma konusunda öncelik tanıdı.

Bu tercih, kariyerinin başında daha önce üstlendiği sol kanat mevkisine dönecek olan Kylian Mbappé'nin aleyhine gerçekleşti. Mbappé, burada gerçek bir forvet olarak ağırlıklı biçimde ceza sahası içinde hareket etmek yerine, kenardan hücuma başlayıp hızını ve bire bir mücadelelerdeki yeteneklerini kullanmaya alışkındı.

Zidane'ın kararı, takımın taktiksel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmadan büyük isimlere güvenmek yerine Fransa Milli Takımı yıldızlarının farklı özelliklerinden yararlanma arzusunu yansıtıyor; özellikle de Dembélé'nin hıza ve hatlar arasında hareket edebilme kabiliyetine sahip olmasının yanı sıra rakiplere baskı yapmaya ve topu geri kazanmaya katkıda bulunması nedeniyle.

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Fransız basın raporları, oyuncunun saha içindeki mevkisine dair görüş ayrılığı sebebiyle Zinédine Zidane ile Kylian Mbappé arasındaki ilişkide bir gerginlik bulunduğundan söz etti; Fransa kaptanı santrfor mevkisinde oynamak isterken, teknik direktör bu rolde Ousmane Dembélé'ye güvenmeyi ve Mbappé'yi sol kanada geri çekmeyi tercih ediyor.

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Mbappé'nin sakatlığının açıklanması ve Avrupa Uluslar Ligi karşılaşmaları kapsamında bugün perşembe akşamı oynanacak İtalya maçının kadrosundan çıkarılmasının ardından, Fransa Milli Takımı kaptanının rolüne ilişkin süregelen tartışmaların gölgesinde spekülasyonlar arttı.

Mbappé ile ilişkiler, Zidane'ın önünde erken bir sınav teşkil ediyor. Teknik direktör, teknik inançlarından vazgeçmeden bir numaralı yıldızının isteklerini dizginlemek durumunda olacak. Peki Mbappé'yi yeni rolüne ikna etmeyi ve takımın istikrarını korumayı başaracak mı, yoksa mevkisine dair görüş ayrılıkları iki taraf arasında erken bir çatışmaya mı dönüşecek?

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Dembélé, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile Barcelona arasında oynanan ve Fransız takımının 4-2 kazandığı karşılaşmada maruz kaldığı sakatlığın ardından, kasım ayındaki milli ara boyunca Fransa Milli Takımı kampında yer almayacak ve bugün akşam oynanacak İtalya maçından uzak kalacak.

Yokluğuna rağmen oyuncu, hücum hattında istediği rolü yerine getirebileceğine ikna olmuş görünen Zidane'ın güvenine sahip olmayı sürdürüyor. Teknik direktörün önündeki asıl zorluk ise Fransa Milli Takımı içindeki uyum ve dengeyi etkilemeden Dembélé ve Mbappé'den birlikte yararlanmak için doğru formülü bulmak olarak kalıyor.