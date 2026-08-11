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Erken kriz: Mantar enfeksiyonu, La Liga'nın ilk haftasındaki bir maçın oynanmasını tehdit ediyor

Celta Vigo - Osasuna
Celta Vigo
Osasuna
La Liga
İspanya

Kulüplerin tutumları çelişiyor

Bir basın raporu, bugün salı günü, İspanya Ligi'nin açılış haftasında gelecek pazar günü Balaidos Stadı'nda oynanacak Celta Vigo - Osasuna maçının şüpheye düştüğünü bildirdi.

İspanyol haber ajansı ve "As" gazetesine göre, Celta Vigo - Osasuna maçı, sahanın durumu nedeniyle iptal tehdidiyle karşı karşıya.

 Bu sorunun nedeni bir mantar enfeksiyonuna dayanıyor. Celta Vigo kulübü, rakibi Osasuna'ya ve İspanya Ligi'ne (LaLiga) sahasının iyi durumda olmadığını bildirdi ve dolayısıyla her iki takım için 2026-2027 sezonunu açması planlanan maçın ertelenmesini talep etti.

 Bununla birlikte, henüz herhangi bir karar alınmadı; zira Osasuna maçın oynanması konusunda ısrarcı. İki kulübün yönetim kurulları da bu konuda görüşmelerini sürdürüyor.

Celta Vigo maçı ertelemeyi tercih etseydi, kadrosunda İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonu olan Borja Iglesias'ın bulunması nedeniyle bu maçın tarihi farklı olabilirdi.

La Liga
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
Osasuna crest
Osasuna
OSA

 Ancak Celta Vigo yönetimi, önümüzdeki haftalarda çok sayıda maçın birikmesini önlemek için bu seçeneği devre dışı bıraktı; özellikle de İspanya Ligi'nin Avrupa Ligi'ndeki diğer temsilcisi Real Sociedad'a karşı altıncı haftada oynayacakları maçın tarihinin önümüzdeki 3 Eylül'e alınmasının ardından.

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