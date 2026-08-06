Erken kriz: 14 gün Mourinho'yu korkunç bir hayaletle karşı karşıya bırakıyor

Real Madrid'in teknik direktörü Portekizli José Mourinho, "Special One"ın uzun aradan sonra La Liga mücadelesine döneceği yeni sezonun başlamasına günler kala endişe verici bir hayaletle karşı karşıya.

Bu yaz Real Madrid'in başına geçen Mourinho'ya, üst üste iki sezon kupasız kalan takımı yeniden zirveye taşıması için Merengue taraftarları büyük umutlar bağlıyor.

"AS" gazetesi, Mourinho'nun Real Madrid'le çıkışının kolay olmayacağını, üstelik fikstür nedeniyle takımın gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya kalacağını yazdı.

Real Madrid: 14 günde 4 maç

Gazete, Real Madrid'in yalnızca 14 gün içinde 4 resmi maç oynayacağını, bunun da dış turnesiz geleneksel bir hazırlık dönemi geçiren takımın oyuncuları üzerinde büyük bir fiziksel yük anlamına geldiğini açıkladı.

Görevi daha da zorlaştıran bir başka husus ise Cucurella, Mbappe, Tchouameni, Konaté ve Bellingham gibi bazı Real Madrid oyuncularının ilk maça hazırlanmak için önlerinde neredeyse yalnızca bir haftalarının bulunması. Zira bu oyuncular takıma ayın 10'unda katılacak. Fiziksel açıdan yaşanan yıllar süren karmaşanın ardından sakatlık hayaleti, kulüp için bir endişe kaynağı. İlk resmi maç 22 Ağustos'ta Espanyol'a karşı oynanacak; 26 ve 30 Ağustos'ta ise takım sırasıyla Real Sociedad ve Malaga'yı ağırlayacak.

Maç serisi 4 Eylül'de Real Betis ile yapılacak karşılaşmayla noktalanacak.

Fiziksel olarak çetin geçecek bir sezona karşı kulüp, tüm mevkilerde kadrosunu güçlendirdi. Seçim kampanyasının tam ortasındaki Florentino Pérez geçen sezonu değerlendirerek şu yorumu yaptı: "Kötü sezonun nedeni Kulüpler Dünya Kupası'nda yatıyor; sezona uygun bir hazırlık dönemi geçiremedik ve haftalık olarak çarşamba ve pazar günleri maç oynadığımız için fiziksel olarak toparlanamadık. İşte bu kadar çok sakatlık buradan geldi."

Bu, yaz boyunca kulübün önceliklerinden biriydi. Bu sorunu çözmek için Real Madrid, geçen yıl takımın yaşadığı sakatlık krizini ele almak üzere Monaco kulübünün saygın doktoru Alexandre Cruzet'ten yardım aldı: 52 sakatlık; bu sezon ilk düşen ise Asensio oldu.

Mourinho'nun taleplerinden biri karşılandı: her mevkide iki oyuncu bulunması. Böylece Cucurella, Konaté, Dumfries, Espi ve Bernardo Silva gibi oyuncuların gelmesi teknik direktörün istediklerini karşıladı. Diomandé ve Rodri'nin de katılması hâlâ olası.

Mourinho, modern futbolun gereklilikleriyle baş etmenin en iyi yolunun geniş kadrolara sahip olmak ve oyuncuları uyumu ve genel seviyeyi kaybetmeden rotasyona sokabilmek olduğunun farkında.

Real Madrid için iç saha hazırlık dönemi

Yıllardır Real Madrid, yeni sezona yönelik hazırlık kamplarını yurt dışında kuruyordu (son yıllarda tercih edilen adres ABD'ydi).

Bu, Real Madrid'in konumunu güçlendirmelerine ve başkentin baskısından uzaklaşmalarına olanak sağlıyordu. Ancak son birkaç sezonda bu artık mümkün olmuyordu.

Geçen yıl Kulüpler Dünya Kupası planlarını engelledi; bu yıl ise sebep Dünya Kupası. Bu durum kulübü yeni sezon hazırlıklarını, Avrupa'da hazırlık maçları oynayarak geleneksel yöntemle düzenlemeye itti.

Geriye sekiz gün içinde oynanacak 3 maç kaldı (8 Ağustos'ta Ferencvaros, 12 Ağustos'ta Deportivo ve 16 Ağustos'ta Schalke).

Bu, Real Madrid'in ağustos ayı boyunca yedi maç oynayacağı anlamına geliyor; bu da takımın birkaç turnuvaya (La Liga, Kral Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi) katıldığı aylardakine benzer bir fikstür.

Bu nedenle sakatlıkları önlemek için fiziksel yükün dikkatle yönetilmesi gerekiyor. Sol uyluğunda kas gerilmesi yaşayan Huijsen ile arka adale (hamstring) sakatlığı nedeniyle yaklaşık altı hafta forma giyemeyecek olan Asensio, kadrodan ilk çıkarılanlar oldu.

Lig açılışıyla birlikte 14 gün içinde dört maç. Ağustosta yedi maç. İşte Mourinho yönetimindeki yeni Real Madrid, 2026-2027 sezonuna böyle başlayacak.

Yorucu bir fikstür, sezonun asıl hedefine ulaşmak için yaz boyunca fiziksel formun önemini ön plana çıkarıyor: yeniden her şeyi kazanmak.