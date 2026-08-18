Yeni 2026-2027 futbol sezonunun başlangıcıyla birlikte, İttihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wiesing'in, takımın başında çıktığı üçüncü maçının ardından takımdaki ilk kurbanını bulduğu anlaşılıyor.

İttihad, Kral Hâdimü'l-Harameyn Kupası'nın son 32 turunda, bugün salı günü Büreyde'deki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda Necme'ye konuk oldu.

Wiesing, 26. dakikada Sırp savunmacısı Jan-Carlo Simić'i oyundan çıkarma kararı alarak herkesi şaşırttı ve onun yerine sağ bek Ahmed el-Cüleydan'ı oyuna dahil etti.

Sosyal medya kullanıcıları, Sırp savunmacının erken oyundan alınmasına duyduğu öfkenin bir işareti olarak doğrudan soyunma odalarına yöneldiğini gösteren bir görseli paylaştı.

Simić, Wiesing'in İnma Stadı'na gelişinden bu yana en iyi dönemlerini yaşamadı; zira Alman teknik direktör, onu esasen stoperde başarılı olmasına rağmen sağ bek mevkiinde değerlendirmeye çalıştı.

AFC Elit Şampiyonlar Ligi play-off'unda Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi el-Cezire maçına ilk on birde başlamış olsa da, Wiesing onu ikinci yarıda oyundan aldı; ardından Roshn Ligi'nin ilk haftasındaki el-Hulud maçında ise takım kadrosundan çıkardı.

21 yaşındaki oyuncu, özellikle geçtiğimiz kış transfer döneminde Belçika ekibi Anderlecht'ten İttihad'a gelişinden bu yana kendisini savunacak bir performans ortaya koyamadığı için zor bir durumda kaldı.

O tarihten bu yana Simić, İttihad ile yalnızca 17 maçta forma giydi; bu süreçte hiçbir gol atamazken, yalnızca bir gol asisti yaptı.