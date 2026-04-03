Erken bir veda mesajı... Koulibaly: Bu yaşta Dünya Kupası'nda oynamayacağım

Erken bir veda niteliğindeki açıklamasında, Senegallı milli takım kaptanı Kalidou Koulibaly, 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımının "Teranga Aslanları" formasıyla sonuncusu olabileceğine işaret etti; bu da Senegallı milli takımda yeni bir neslin devreye girmesinin önünü açıyor.

Şu anda Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımında forma giyen 34 yaşındaki Koulibaly, Senegalli "Media Car" sitesine verdiği röportajda şunları söyledi: "Bunun benim Dünya Kupası'ndaki son katılımım olacağını düşünüyorum. 39 yaşında Dünya Kupası'nda oynamayacağım."

103 kez milli forma giyen ve iki kez Afrika şampiyonu olan Koulibaly, "Milli takıma katılmayı hedefleyen ve bunun bir parçası olmayı hak eden genç oyuncular var. Dünya Kupası'ndan sonra ne olacağını göreceğiz" diye ekledi.

Kısa süre önce milli takıma katılmasının 10. yılını kutlayan Aslanlar'ın kaptanı şöyle devam etti: "Öncelikle bu turnuvaya sakin bir şekilde gireceğiz, genç oyuncuları destekleyeceğiz ve mümkün olduğunca uzun süre onlara destek olacağız."

"Zamanı geldiğinde bayrağı onlara devredeceğiz. Henüz karar vermedim, kafamda bir fikir var ama göreceğiz. Gelecekten bahsetmeyi sevmiyorum ama sonun yaklaştığını biliyoruz" diye ekledi.

Bu açıklama, Sadio Mané'nin 2026 Dünya Kupası'nın muhtemelen kendisi için de sonuncusu olacağını belirtmesinden sadece birkaç hafta sonra geldi. Bu da, Senegal milli takımının önümüzdeki yıllarda en önemli iki simgesini kaybedebileceği anlamına geliyor.

Koulibaly, on yıldan fazla bir süredir Senegal savunmasının temel direği olarak görülüyor ve milli takımın iki kez Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmasında büyük katkı sağladı. Kendisi, Senegal futbol tarihinin en büyük savunmacılarından biri olarak kabul ediliyor.