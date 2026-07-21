Basın kaynakları, Suudi Al Ahli'nin Kıtalar Arası Kulüpler Kupası'ndaki maç tarihlerini ortaya koydu. Buna göre takım, gelecek edisyonda turnuvaya erken başlamak zorunda kalacak.

Al Ahli, Kıtalar Arası Kulüpler Kupası'na üst üste ikinci kez katılıyor. Takım, geçen edisyonda çeyrek finalden başlamış, ardından Afrika-Asya-Pasifik Kupası maçında Mısır ekibi Pyramids'e mağlup olmuştu.

Suudi "Şarku'l Avsat" gazetesine göre "Al Raki", bu edisyona erken başlayacak; daha net bir ifadeyle Afrika-Asya-Pasifik Kupası maçına götüren play-off turundan başlayacak ve gelecek 26 Ağustos'ta Okyanusya şampiyonuyla karşılaşacak.

Çeyrek finale yükselmesi halinde Al Ahli, geçen sezon Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns ile gelecek 19 Eylül'de karşılaşacak. İki takımdan kazanan yarı finale yükselecek.

Al Ahli, uluslararası düzeydeki başarılarını sürdürmeyi hedefliyor. Takım, üst üste iki kez Asya Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğunu kazandıktan sonra Kıtalar Arası Kulüpler Kupası'na yeniden katılıyor.

Hatırlatmak gerekirse, bu edisyon yeni formatıyla düzenlenen Kıtalar Arası Kulüpler Kupası'nın üçüncüsü olacak. Kupayı 2024'te Real Madrid kazanmış, geçen yıl ise Paris Saint-Germain şampiyonluğa ulaşmıştı.