İspanya 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nı bugün, pazar günü kazandı. İspanya, turnuvanın finalinde golsüz berabere kalınmasının ardından penaltı atışları sonucunda Kuzey Kore'yi 4-3 mağlup etti.

İspanya, 2022 yılında da kazandığı kupayı tarihinde ikinci kez elde etti ve 2024 yılında şampiyon olan Kuzey Kore'yi tacından etti.

Böylece İspanya, iki şampiyonlukla, üçer kupaya sahip olan Amerika, Almanya ve Kuzey Kore'nin ardından en çok şampiyon olan takımlar sıralamasında ikinci sıraya yükseldi.

Bu sonuçla İspanya, gerek erkekler gerekse kadınlar düzeyinde futboldaki hakimiyetini sürdürüyor.

Son yıllarda İspanya aşağıdaki turnuva şampiyonluklarını kazandı:

Erkekler Dünya Kupası

Kadınlar Dünya Kupası

Erkekler Avrupa Şampiyonası

Kadınlar UEFA Uluslar Ligi

19 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası

20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası







