Eski Manchester United forveti Dimitar Berbatov, takımının çarşamba günü Como deplasmanında Şampiyonlar Ligi'nde aldığı küçük düşürücü ağır yenilginin ardından eski kulübünü sert sözlerle eleştirdi. Bulgar yorumcu, Cesc Fabregas'ın Serie A ekibi İtalya'daki sağanak yağmur altında konuk takımı darmadağın ederken oyuncuların gösterdiği çabayı sorguladı.

Reklam

Eski forvetten İtalya’daki hezimete sert tepki

Berbatov, eski kulübünün çarşamba günkü Şampiyonlar Ligi maçında Fabregas’ın takımına 4-1 yenildiği performansı sert sözlerle eleştirdi. Manchester United, Atletico Madrid karşısında ilk dakika içinde gol yemesinden yalnızca sekiz gün sonra, bu kez Nico Paz’ın 118. saniyedeki golüne engel olamadı. Böylece üst üste iki büyük Avrupa kupası maçında ilk iki dakika içinde gol yiyen tarihteki ilk İngiliz kulübü oldu.

Etkili ev sahibi savunmadaki zaafları ortaya çıkardı

Getty Images

Arjantinli oyun kurucu iki gol attı ve bu gollerin arasında Tasos Douvikas’a da asist yaptı. Jacobo Ramon ise takımının dördüncü golünü güçlü bir kafa vuruşuyla kaydetti. Como, United’ın Şampiyonlar Ligi kupasını son kez kaldırdığı 2008 yılında Serie D’de oynuyordu.

Konuk ekibin ne denli açık biçimde geride kaldığını TNT Sports’a değerlendiren Berbatov, sert ifadeler kullandı: “Korkunç, gerçekten korkunç bir geceydi. United için korkunç bir maçtı, hiçbir şey yolunda gitmedi ve Como her açıdan onlardan üstündü. Gollerde, topu kazanmada, topa sahip olmada, öz güvende. Como’da her şey vardı.”

Ev sahibinin erken gelen ilk golünü ve Paz’a tanınan alanı da değerlendiren Berbatov, şunları ekledi: “Sanki ikinci bir takıma karşı oynuyorlardı. İlk gole bakın; topla ne kadar öz güvenliler, topu kullanmak için ne kadar zamanları var.”

Reklam Reklam

Etkisiz performans daha derin soruları gündeme getirdi

Konuk ekibi daha ağır bir yenilgiden kurtaran tek şey, oyuna sonradan giren Joshua Zirkzee’nin Amad Diallo’nun ortasında uzatma dakikalarında attığı teselli golüydü. Bu gol olmasa United, Şampiyonlar Ligi’ndeki en ağır yenilgisini, 1994’te Barcelona’ya karşı aldığı 4-0’lık mağlubiyeti, tekrarlayabilir ya da Avrupa kupalarındaki en ağır yenilgisi olan 1964’te Sporting karşısındaki 5-0’lık sonucu yaşayabilirdi. Kaptan Bruno Fernandes’in yerine ikinci yarının ortasında oyuna giren Zirkzee’den önce, INEOS’un toplam 110 milyon sterline transfer ettiği Matheus Cunha ve Andrey Santos devre arasında oyundan alınmıştı.

Related Topics

Skordan çok yenilginin yaşanış biçimine odaklanan Berbatov şöyle konuştu: “Bazen mesele kaybetmek değil, nasıl kaybettiğinizdir. Bugün de mesele buydu: O futbol maçını nasıl kaybettiğimiz. Böyle bir performanstan sonra, muhtemelen her seferinde olduğu gibi, [insanlar şunu soruyor]: ‘Bunlar en üst düzeyde mücadele etmek için doğru oyuncular mı? Doğru teknik direktör bu mu? Doğru yol bu mu?’ Elbette böyle maçlardan sonra insanlar daha fazla oyuncuya, daha iyi oyunculara, şuna buna ihtiyacımız olduğunu söyleyecek. Böyle bir performanstan sonra ne söyleyebilirsiniz?”

Takımın o gece gösterdiği mücadeleyi de sorgulayan Bulgar isim sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün sahada herkes elinden gelenin en iyisini yapıyormuş gibi görünmüyordu. Como sanki sadece eğleniyordu. Yetişkinlerle çocukların karşılaşması gibiydi.”

Reklam

Özür dileyen teknik direktörün geleceği belirsiz

IMAGO

Çarşamba günkü ağır yenilgi, bu hafta sonu Bournemouth ile oynanacak lig maçı öncesinde, hâlihazırda zor durumda olan teknik direktör Michael Carrick üzerindeki baskıyı iyice artırdı. Maç sonunda oyuncularına aldırış etmiyor gibi görünen Carrick, deplasmana gelen taraftarlara doğru yürürken özür dilercesine ellerini defalarca kaldırdı. Bu görüntüler, Ole Gunnar Solskjaer’in Kasım 2021’de Watford karşısında alınan 4-1’lik yenilginin ardından verdiği tepkiyle hemen karşılaştırıldı. Solskjaer, o maçtan 24 saat sonra görevden alınmıştı.