Erkan Zengin: Ibrahimovic için 'Come to Adana'yı beraber söyleyelim

Sezonun ikinci yarısında Adan Demirspor'da forma giyecek olan Erkan Zengin, Ibrahimovic'i Adana'ya davet etti.

'un yeni transfer Erkan Zengin İsveç Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic hakkında konuştu.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan tecrübeli futbolcu, Ibrahimovic ile hala görüştüğünü ve golcü oyuncunun 'a gitmesinin sürpriz olmadığını belirtti.

"Zlatan'ın Milan'a gitmesi sürpriz değil. 38 yaşında ve dünyanın her yerinde oynadı. Milan da hafif gelir onun için. Come to Adana'yı beraber söyleyelim gelmesi için ama 1 milyon kişi olmamız lazım."

Sezona Karagümrük'te başlayan Erkan Zengin, kırmızı siyahlı takımdan ayrılmadan bir süre önce oyuncu - menajer olarak görev yapmıştı. Sezonun ilk yarısında 9 maça çıkan 34 yaşındaki yıldız oyuncu, 4 gol 2 asistlik bir performans sergilemişti.